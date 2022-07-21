تعرف على طريقة عمل التوكيل من خلال بوابة مصر الرقمية

طريقة عمل التوكيل من خلال بوابة مصر الرقمية، تعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الأيام، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في عمل توكيل إلكتروني، عن رابط وخطوات عمل توكيل من خلال بوابة مصر الرقمية، التي تتيح العديد من الخدمات «أون لاين».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، طريقة عمل التوكيل من خلال بوابة مصر الرقمية.

طريقة عمل التوكيل من خلال بوابة مصر الرقمية

1- زيارة الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية، من خلال هذا الرابط.

2- الضغط على الخدمات الحكومية من الصفحة الرئيسية للموقع.

3- اختيار «خدمات التوثيق».

4- الضغط على خيار «تحرير توكيل».

5- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، والتى تتمثل في: «الاسم، الرقم القومي، رقم المصنع، العنوان، المحافظة، الحي».

6- اضغط على المربع بجانب موافق على الشروط والأحكام والضغط على التالي.

7- بعد ذلك تظهر صفحة بالبيانات الخاصة بالطرف الثاني، والتي تشمل: «الرقم القومي، رقم المصنع، العنوان، المحافظة، الحي».

8- في حالة إذا كان الطرف الثاني محامي، فيجب الضغط على طرف محامي، أما إذا لم يكن فتجاهلها واضغط على «التالي».

9- اختر عنوان، ثم الضغط على «التالي».

10- قم بإدخال بيانات استلام التوكيل، والتي تشمل: «اختيار المحافظة، المكتب الأقرب لك، الموعد المناسب لاستلام التوكيل»، ثم الضغط على «الموافقة».

11- سيتم عرض ملخص الطلب وهو تكلفة تحرير توكيل عام قضايا، راجع تفاصيل المبلغ المطلوب قبل السداد، واضغط على «سدد الآن».

12- اضغط على طريقة السداد، سواء البطاقات أو شركات التحصيل.

13- بعد انتهاء السداد ستصلك رسالة بأنه تم ارسال طلبك بنجاح، وسوف تحصل على رقم للطلب، ويمكنك معرفة حالة الطلب من خلاله.