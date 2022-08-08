توقعات تنسيق الثانوية العامة 2022 علمي رياضة.. اعرف المؤشرات

كشفت المؤشرات الأولية توقعات تنسيق الثانوية العامة 2022 علمي رياضة للعام الجامعي الجديد لكليات الهندسة بمختلف الجامعات الحكومية، خاصة بعد إعلان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للشعبة العلمية الرياضية والتي كان الحد الأدنى لها 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، لعدد طلاب 15220، وهو ما يشير إلى ارتفاع الحدود الدنيا لكليات الهندسة، وذلك في ظل ارتفاع شرائح مجاميع نتائج الثانوية 2022، للشعب العلمية عن العام الماضي، ووفقا لاحصائية وزارة التربية والتعليم بشأنها.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2022 علمي رياضة.. ارتفاع

ووفقا لتحليل احصائية نتيجة الثانوية العامة 2022، الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، ومقارنة بالأعداد المتوقع قبولها بكليات قطاع الهندسة والتي تقدر بحوالي 17 ألف طالب وطالبة، فإن توقعات تنسيق الثانوية العامة 2022 علمي رياضة بالنسبة لكليات الهندسة سيتجاوز الـ81%، وهو ما يعزز وجود عدد من الفرص والأماكن لطلاب تنسيق المرحلة الثانية شعبة علمي رياضة وبكلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة.

توقعات الحد الأدنى لكليات الهندسة 2022

وفيما يتعلق بتوقعات تنسيق الثانوية العامة 2022 علمي رياضة بالنسبة لكليات الهندسة في الجامعات الخاصة، فإنه من المتوقع أن يستقر الحد الأدنى للالتحاق بها على نفس حدود تنسيق العام الماضي بـ70% لكليات الهندسة بالقطاع الخاص، ومن المقرر أن يضع المجلس الاعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبوع المقبل الحدود الدنيا للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات.

وفي السياق ذاته، تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخميس المقبل، في إتاحة موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2022، وإتاحة مكاتب التنسيق الإلكتروني بمختلف الجامعات لتسجيل الرغبات للمرحلة مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.