توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. استمرار تأثير منخفض الهند شديد الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن الـ72 ساعة المقبلة، إذ يسود طقس شديد الحرارة على مدن ومحافظات جنوب البلاد.

وأوضحت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، توقعات حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة، وجود ارتفاع في نسب الرطوبة، وذلك نظرا لاستمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، ويصاحبه كتل هوائية قادم من على سطح البحر المتوسط، تعمل على ارتفاع نسب الرطوبة.

ولفتت إلى أنه يكسر حاجز الـ95%، وذلك على السواحل الشمالية فى حين تسجل لـ90% على القاهرة الكبرى، مع استمرار الطقس الحار على القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية والغربية، وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومع بداية الخميس المقبل نشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 9 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 26.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 10 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 11 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.