حالة الطقس غدا الإثنين 8-8-2022 في مصر.. استقرار وسقوط أمطار خفيفة

كشف خبراء الرصد والتتبع بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتهم بشأن حالة الطقس غدًا الإثنين، مشيرة إلى استقرار الأحوال الجوية رغم وجود ظواهر جوية في بعض المدن الحدودية.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع أنَّ تكون حالة الطقس غدًا حارة رطبة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة رطبة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلة ليلا على السواحل الشمالية، مائلة للحرارة على باقي الأنحاء.

حالة الطقس غدًا

وأشار خبراء الأرصاد، إلى وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري والسواحل الشمالية، إضافة إلى فرص سقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين ومرسى علم بنسبة 30%، إضافة إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة.

حالة البحرين الأبيض والمتوسط

ومن المتوقع وفق ما ذكر بيان الأرصاد، أنَّ تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، كما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة.

درجات الحرارة غدا الإثنين 8-8-2022

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 8 أغسطس، كما يلي:

القاهرة 35 - 25

الإسكندرية 32 - 24

وادي النطرون 34 - 24

طنطا 33 - 25

شبين الكوم 35 - 25

دمنهور 33 - 24

بلطيم 32 - 25

مطروح 31 - 24

السلوم 32- 21

سيوة 37 - 23

بورسعيد 33- 25

دمياط 32 - 25

الزقازيق 34 - 25

المنصورة 34 - 25

الإسماعيلية 36 - 24

السويس 35 - 24

العريش 32 - 24

رفح 32 - 24

رأس سدر 38 - 25

نخل 36 - 22

نويبع 38 - 27

طابا 36 - 27

كاترين 35 - 19

الطور 35- 27

شرم الشيخ 40- 29

الغردقة 40 - 29

مرسى علم 38 - 28

الفيوم 36 - 24

بني سويف 36 - 24

المنيا 38 - 24

أسيوط 39- 24

سوهاج 39 - 25

قنا 41- 27

الأقصر 42 - 28

أسوان 43 - 29

إدفو 43 - 28

أبو سمبل 42 - 28

الوادي الجديد 41 - 26

شلاتين 39 - 29

أبو رماد 39 - 28

حلايب 35 - 26

رأس حدربة 35 - 27