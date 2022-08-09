5.5 مليون جنيه إجمالي إيرادات «تسليم أهالي» في 5 أيام

يواصل فيلم «تسليم أهالي»، تصدر شباك التذاكر، في دور العرض، منذ طرحه بالسينمات قبل 5 أيام تقريبًا، حيث يُعد أول بطولة سينمائية للفنانة دنيا سمير غانم، وآخر عمل فني للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، حيث انتهت من تصويره كاملًا قبل وفاتها.

وحقق فيلم تسليم أهالي، نحو 5.5 مليون جنيه، منذ طرحه بالسينمات يوم 3 أغسطس، حيث تراوح الإيراد اليومي بين 900 ألف إلى مليون جنيه تقريبًا، فيما احتل المركز الأول بين الأفلام المنافسة له، متفوقًا على «كيرة والجن» للثنائي كريم عبد العزيز وأحمد عز، و«بحبك» لـ تامر حسني، و«عمهم» لـ محمد عادل إمام.

تفاصيل إيرادات تسليم أهالي في 5 أيام

ورصد فيلم «تسليم أهالي»، في أول يوم له بالسينمات، يوم الأربعاء الماضي، 831 ألف جنيها، بينما حقق يوم الخميس 1.1 مليون جنيه، أما يوم الجمعة 1.5 مليون جنيه، فيما حصد يوم السبت 1.1 مليون جنيهًا، كما حقق يوم الأحد 900 ألف جنيه.

تعرف على أبطال وأحداث فيلم تسليم أهالي

فيلم تسليم أهالي تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي، حول علاقة دلال عبدالعزيز بالفنان بيومي فؤاد، حيث تربط بينهما علاقة حب قوية، وقرر أن يتقدم لها بعد فترة طويلة من الحب، ولكن يحدث خطأ حيث تخبر دلال ابنتها دنيا سمير غانم بأنّ هناك عريس سيأتي للمنزل، لكنها تفاجئ بأنّه لوالدتها وليس لها.

وتُجسد الفنانة دنيا سمير غانم دور «زاهية» في أحداث فيلم تسليم أهالي، وهي فتاة تبحث عن فرصة للزواج بعدما تقدم بها العمر، وتحاول أن تغير مكان عملها حتى تصل إلى غرضها.

فيلم تسليم أهالي من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي، كما يشارك في بطولته مجموعة من النجوم وهم: دنيا سمير غانم، هشام ماجد، والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في آخر ظهور لها، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيكو، محمد ممدوح، وغيرهم من الفنانين.