اجتماع ثلاثي لمناقشة عروض الشركات لإدارة المخلفات الصلبة بجنوب سيناء

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، و اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعاً بمقر وزارة التنمية المحلية، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وأعضاء التحالف الوطني الذي يضم شركتي «بيئة»، المتخصصة في مجال الخدمات البيئية و«جرين بلانت»، للحلول البيئية المستدامة، لاستكمال مناقشة العرض المقدم من التحالف للعمل في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمحافظة جنوب سينا، بحضور أعضاء اللجنة الفنية المشكلة من قيادات الوزارتين، في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ.

نقلة حقيقية بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات في شرم الشيخ

وأكدت وزيرة البيئة أن التعاقد مع الشركة يمثل نقلة حقيقية بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمدينة شرم الشيخ كأحد محاور تحويلها إلى مدينة خضراء ومستدامة، استعدادًا لاستضافة مؤتمر المناخ cop27 والذي يضعنا أمام ضرورة توفير خدمة متميزة صديقة للبيئة بكافة أبعادها.

وأضافت وزيرة البيئة أن الطبيعة ومكانة مدينة شرم الشيخ واستقبالها الدائم لأحداث ومؤتمرات عالمية، ومع توجه الدولة وقيادتها السياسية نحو التوافق البيئي والاستدامة بكافة المشروعات يفرض علينا تقديم خدمات مميزة تتناسب مع خطة التنمية المستدامة في تقديم خدمات المعالجة والتخلص الآمن والتشغيل الأمثل لمنشآت المعالجة وتطويرها والإدارة السليمة لخلية الدفن الصحي التي تم إنشائها ضمن البنية التحتية لمنظومة النظافة والتي تتم على مستوى الجمهورية.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة التزام الشركة بكافة البنود والاشتراطات الموجودة بالتعاقد بطرق الجمع والنقل للمخلفات من الأحياء والمساكن والفنادق وتنظيف شوارع وشواطئ وحدائق وجمع المخلفات الزراعية من الحدائق والفنادق، مشيرة إلى ضرورة مراعاة الشركة تشغيل البدو ودمجهم داخل هذه المنظومة.

وأعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لكافة الجهود المبذولة بمدينة شرم الشيخ متمنية أن نرى قريباً نتائج ملموسة ومتميزة بمنظومة المخلفات بالمدينة.

وخلال الاجتماع تناول اللواء محمود شعراوي تنفيذ التفاصيل الكاملة والنهائية للعرض المالي والفني المقدم من التحالف الوطني الذي يضم شركتي «بيئة وجرين بلانت»، تمهيداً للتعاقد والعمل في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بجنوب سيناء وتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مستدامة وتقديم خدمات الجمع والنظافة للشوارع والميادين العامة والمحاور ونقل المخلفات من الأحياء والمساكن والفنادق وكذا الشواطئ والسفاري والحدائق والتوعية البيئية.

منظومة للمخلفات على أعلى مستوى من الكفاءة

وشدد وزير التنمية المحلية على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية على وجود منظومة للمخلفات مستدامة ومنتظمة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة لا تقل عن الخدمة المقدمة في المدن العالمية التي تتشابه مع مدينة شرم الشيخ خاصة في إطار استعداد مصر لاستضافة قمة المناخ والتي سيشارك فيها عدد كبير من الرؤساء والزعماء وكبار الشخصيات الدولية والمسئولين.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن المنظومة الجديدة للمخلفات في جنوب سيناء بوجه عام وشرم الشيخ بصورة خاصة لابد أن تعكس صورة مصر أمام العالم وتحافظ على المكانة العالمية لمدينة شرم الشيخ خلال وبعد فعاليات المؤتمر باعتبارها في مقدمة المدن المستدامة والصديقة للبيئة وخضراء تحقق معايير الاستدامة في العالم.

وأكد أن الدولة ليس لديها رفاهية الوقت وتسعى بأقصى صورة إلى بدء العمل على أرض الواقع وبذل أقصى مجهود ممكن خاصة في ظل الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية ومتابعة رئيس الوزراء المستمرة لهذا الملف للخروج بالحدث الدولي المقبل بصورة مشرفة تعكس مكانة مصر دوليًا.

ومن جانبه وجه اللواء خالد فودة الشكر لوزيري التنمية المحلية والبيئة على الدعم الذي يتم تقديمه إلى المحافظة لتُظهر مدينة السلام في أبهى صورها وتكون جديرة بتنظيم هذا المؤتمر الهام، مشيراً إلى أن المحافظة ستقدم كل الدعم اللازم لهذا التحالف ووضع كافة الإمكانات بما يضمن النجاح الكامل لمنظومة المخلفات في مدينة شرم الشيخ والمحافظة وظهور مدينة السلام بصورة تليق باسم مصر عند استضافة مؤتمر المناخ وأن تكون شرم الشيخ واجهة مشرفة لمصر أمام الرأي العام العالمي.

كما أكد وفد التحالف الوطني الذي يضم شركتي «بيئة، وجرين بلانت»، على تعهد الشركتين ببذل كل الجهود وتقديم خدمة مميزة تناسب مدينة شرم الشيخ والخروج بصورة تليق باسم مصر واسم التحالف محلياً وعربياً ودولياً.