«المخلفات الصلبة»: 40 جنيها الحد الأقصى لرسوم النظافة بالوحدات السكنية

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة حسام عوض الله، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء اللجنة الموجهة لوزارة البيئة حول إدارة المخلفات.

وأعلن طارق العربي رئيس جهاز إدارة المخلفات الصلبة، بدء المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وبرامج نظافة الشوارع والمنازل ثم إدارة المخلفات.

وأشار إلى أن رسوم النظافة المقررة بالقانون تتراوح بين 2 إلى 40 جنيها للسكني ومن 150 جنيه إلى 300 جنيه للتجاري والإداري، و5 آلاف على كل جامعة من الجامعات، وذلك لتوفير التمويل المطلوب للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة وفق القانون، وذلك خلال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

منظومة المخلفات الجديدة

وقال طارق العربي، إن المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة تتكلف 8 مليارات جنيه خاصة أن القانون بدأ تنفيذه في فبراير الماضي، والمنظومة في بدايتها تحتاج إلى التمويل ويتم تحصيل 5 مليارات من الرسوم، مشيرا إلى أن التسجيل للترخيص يكون إلكترونيا.

واستعرض رئيس جهاز إدارة المخلفات، تفاصيل المنظومة الجديدة وما تم من مشروعات ومحطات وسيطة كبيرة «ثابتة ومتحركة».

ورد النائب عمرو القطامي بأن ما يعرض عن المنظومة غير موجود على الأرض، والمحطات غير موجودة ولا الوحدات المتنقلة، مطالبا بإجراء زيارة للمواقع التي استعرضها رئيس الجهاز للمنظومة الجديدة.

مبادرة إدارة المخلفات الصلبة

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نرمين بدراوي، بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارتي البيئة والتنمية المحلية لعمل قاعدة بيانات بمعدل النفايات بأنواعها على مستوى الدولة، وكذا إجراءات مواجهة الانبعاثات الضارة والروائح الصادرة من مقالب القمامة.

كما استعرضت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر منير بشأن تقاعس وزارة البيئة عن أداء دورها حيال مبادرة إدارة المخلفات الصلبة، وذلك بعدم الانتهاء من إنشاء مصنع تدوير للقمامة بمدينة كفر الشيخ رغم صدور قرار تخصيص له «1096» لسنة 2020، ما أدى إلى تراكم هائل من القمامة بالمدينة والمدن المجاورة لها، ما يتسبب في خطر كبير على صحة المواطنين.

وأكد ياسر منير، أن أطنان المخلفات ومقالب القمامة في كفر الشيخ تضر بصحة المصريين في العديد من القرى، وحذر من خطورة الأوضاع بسبب تراكم القمامة.

ورد رئيس جهاز إدارة المخلفات أيضا على طلب الإحاطة، مؤكدا أن المنظومة بدأت في بعض المحافظات منذ اعتماد اللائحة التنفيذية قبل 3 أشهر.