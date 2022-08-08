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زلزال بقوة 3.47 درجة على مقياس ريختر يضرب سوهاج

كتب:

نرمين عفيفي
01:41 م | الإثنين 08 أغسطس 2022
زلزال - صورة تعبيرية

زلزال - صورة تعبيرية

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الاثنين، وقوع هزّة أرضية على بُعد 71 كم شمال غرب مدينة سوهاج.

بيانات الهزة الأرضية

وأوضح المعهد أنّ الهزّة وقعت الساعة 11.44 دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلي، بقوة 3.47 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 5.5 كم.

وأكد المعهد أنّه لم يرد له ما يفيد بالشعور بالهزة الأرضية، دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

 

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