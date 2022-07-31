زلزال يضرب مقاطعة إيلوكوس سور الفلبينية بقوى 4.7 ريختر

أفاد المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، بأنّ زلزالا بلغت شدته 4.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب بلدية كابوغاو بمقاطعة إيلوكوس سور، بعد ظهر اليوم الأحد بالتوقيت المحلي.

زلزال في الفلبين

وذكرت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية، في نشرتها الإنجليزية، أنّ الزلزال وقع على عمق 2 كيلومتر، وشعر به السكان في بلدة دولوريس بمحافظة سامار الشرقية، ومقاطعة أبرا، وبلدية سينيت بمقاطعة إيلوكوس سور في الفلبين.

تأتي الهزة الأرضية في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة لوزون الفلبينية الأربعاء الماضي وبلغت شدته 7 درجات؛ ما أدى إلى مصرع 10 أشخاص وإصابة 375 آخرين فيما لا يزال آلاف الأشخاص مشردين إثر تدمير منازلهم.