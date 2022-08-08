توقعات تنسيق الثانوية العامة 2022 أدبي.. انخفاض عن العام الماضي

تواصل وزارة التعليم العالي والجامعات الحكومية بمختلف المحافظات استعدادها لأعمال تنسيق المرحلة الأولى 2022 للطلاب الناجحين والمسجلين بالمرحلة، حيث يبحث المئات من أولياء الأمور والطلاب بالشعبة الأدبية عن توقعت تنسيق الثانوية العامة 2022 أدبي للكليات المختلفة، خاصة بعد أن كشف إحصائية نتيجة الثانوية العامة التي أعلنتها وزارة التربية و التعليم والتي أوضحت انخفاض نسبة شرائح المجاميع للشعبة الأدبية بأكثر من 1.5% عن العام الماضي، وهو ما يشير إلى انخفاض في الحدود الدنيا لكليات الأدبي.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2022 أدبي: اقتصاد وعلوم سياسية تقترب من الحد الأدنى للعام الماضي

وكشفت المؤشرات الأولية لـتوقعات تنسيق الثانوية العامة 2022 أدبي لمختلف الكليات، انخفاض الحدود الدنيا لها عن العام الماضي، حيث من المتوقع أن يقترب الحد الأدنى لكليات اقتصاد وعلوم سياسية من العام الماضي ليقف عن 83.5% خاصة بعد أن كشفت المؤشرات حصول 1410 طلاب وطالبات على درجة 85% فما فوق، وبالنسبة لكلية الإعلام فإن الحد الأدنى لها متوقف على ما ستسفر عنه نتائج اختبارات القدرات وعدد الطلاب المجتازين للاختبارات مقارنة بأعداد الطلاب المسجلين لرغبات كليات الإعلام وأعداد الطلاب المقررة لكل كلية.

توقعات تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، أنهت الجامعات الحكومية استعداداتها لتنسيق القبول للجامعات من خلال تجهيز مكاتب التنسيق الإلكتروني لمختلف الكليات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وكذلك التأكيد على توافر الأجهزة والموظفين المؤهلين للتعامل مع موقع التنسيق باحترافية كاملة وبما يسهم في تجاوز أي مشكلة قد تطرأ أثناء فترة تسجيل الرغبات 2022.