توقعات تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2022 في جميع الجامعات المصرية: ارتفاع عن 2021

يترقب العديد من أولياء الأمور والطلاب الناجحين بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022، الكشف عن مواعيد مراحل تنسيق القبول بالجامعات 2022، وفقا للقواعد والضوابط التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، ويبحث المئات من الطلاب المقيدين بالشعبة العلمية علمي علوم، عن توقعات تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2022 في جميع الجامعات المصرية، ووفقا للبيان الإحصائي الصادر عن وزارة التربية والتعليم، فإن التوقعات تشير إلى ارتفاع الحد الأدنى لها ليتراوح ما بين 366 درجة إلى 369 درجة، مقابل 364 درجة في تنسيق 2021.

تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2022

وانتهت الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات استعدادها لأعمال تنسيق القبول بالجامعات، ومنها تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2022، في جميع الجامعات المصرية، وغيرها من الكليات، وفقا للضوابط والقواعد التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، خلال مراحل التنسيق المختلفة، ومن بينها تجهيز معامل التنسيق الإلكتروني بالكليات وتجهيز الكوادر الفنية المدربة للتعامل مع تنسيق الجامعات باحترافية.

حصر النتائج فور وصول نتيجة الثانوية العامة لمكتب التنسيق

وأكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه فور وصول نتيجة الثانوية العامة 2022 لمكتب التنسيق، سيجري البدء في حصر النتائج وعمل إحصاء كامل، وتحديد الحدود الدنيا لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى القبول الجامعات 2022.

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أنه من المقرر أن تجتمع اللجنة العليا للتنسيق خلال الساعات القليلة المقبلة، بشأن تحديد أعداد المقبولين بالكليات، ووضع القواعد الكاملة والضوابط لتنسيق الجامعات، والتأكد من جاهزية كل الجامعات للتنسيق.