أول أيام الهدنة مع إسرائيل بعد نجاح جهود مصر لوقف إطلاق النار

يتابع كثيرون أول أيام الهدنة مع إسرائيل وذلك بعد نجاح مصر في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار طبق في تمام الساعة 10:30 مساء أمس بتوقيت القاهرة، وذلك بعد اتصالات مكثفة وحثيثة مع جميع الأطراف من أجل وقف دائم لإطلاق النار وهو ما قد كان وسط إشادة دولية كبيرة بالجهود التي تقوم بها القاهرة في هذا الملف.

أول أيام الهدنة مع إسرائيل.. الأوضاع تعود إلى طبيعتها في غزة

وحول أول أيام الهدنة مع إسرائيل، قالت منى عوكل مراسلة «قناة «إكسترا نيوز» في قطاع غزة إنَّ الحياة عادت إلى طبيعتها في القطاع مع استمرار الهدوء بالقطاع عقب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ باتصالات مصرية مكثفة.

وأضافت مراسلة «إكسترا نيوز» أنَّه من المتوقع دخول 30 شاحنة وقود إلى قطاع غزة اليوم، مما سيسهم في إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء.

فتح المعابر لنقل الجرحى وعلاجهم في أول أيام الهدنة مع إسرائيل

أما عن الجرحى الذين يحتاجون لتلقي العلاج خارج القطاع، أشارت مراسلة «إكسترا نيوز» إلى أنَّه بداية من اليوم سوف يبدأ فتح المعابر لخروجهم من القطاع، وذلك في أول أيام الهدنة مع إسرائيل.

واستدركت المراسلة وتحدثت عن صعوبات وأن هناك جرحى ربما يمنعون من العبور من معبر إيريز، مؤكّدة أنَّ بعض المرضى والجرحى تتمّ إعادتهم إلى القطاع حتى وإن كانوا داخل سيارة الإسعاف.

مراسلة «إكسترا نيوز»: يوم استكشافي بعد وقف إطلاق النار

ووصفت مراسلة «إكسترا نيوز» أول يوم بعد وقف إطلاق النار بأنه استكشافي بالنسبة لأهالي القطاع، موضحة عدم وجود إحصائية نهائية لحجم الخسائر المادية.

ودخل وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مصر في غزة بعد اتصالات مكثفة حيز التنفيذ بحسب الموعد الذي حدده البيان المشترك للتهدئة في تمام الساعة 11:30 مساء أمس بتوقيت فلسطين أي 10:30 مساء بتوقيت القاهرة، حسبما أعلنت «إكسترا نيوز» قبل قليل.

نجاح الجهود المصرية في وقف إطلاق النار بعد تحركات مكثفة

وأفاد مصدر مسؤول بأنَّه في إطار حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية في قطاع غزة، كثفت اتصالاتها مع كل الأطراف لاحتواء التصعيد الحالي، وفي ضوء تلك الاتصالات تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل اعتبارًا من الساعة 23:30 مساء 7 أغسطس 022 بتوقيت فلسطين أي 10.30 بتوقيت القاهرة.

وأفاد المصدر كذلك بأنَّ مصر تبذل جهودها للإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج، وكذا الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن.