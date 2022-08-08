أنغام تروج لأحدث أعمالها الفنية «عارفة قيمتي» (فيديو)

روجت الفنانة أنغام لأحدث أعمالها الغنائية (عارفة قيمتي) من خلال حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

أنغام تروج لعارفة قيمتي

حيث نشرت الفنانة أنغام فيديو لها وهي تكتب على الورق عارفة قيمي في إشارة منها إلى أحدث أعمالها الفنية، ولكنها لم تكشف عن موعد طرحها أو تفاصيل أكثر عنها.

أنغام تتألق في حفل دار الأوبرا

يذكر أن أنغام تألقت الفترة الماضية خلال حفلها الأخير في دار الأوبرا المصرية وقدمت باقة متنوعة من أغانيها ما بين الحديث والقديم، منها: «أكتبلك تعهد، لوحة باهتة، واتجاه واحد، وبحبك وحشتيني، متلخبطة، وساندة عليك، أهي جت، وأساميك الكتيرة، يا ريتك فاهمني، وغيرها من الأغاني».

وحرصت خلال الحفل على تقديم الشكر إلى عدد من الشعراء والملحنين الذين شاركوها مسيرتها الفنية وكان من بينهم الشاعر الغنائي أمير طعيمة والموزع والملحن عزيز الشافعي.

أمير طعيمة وعزيز الشافعي يردان على إشادة أنغام

ورد أمير طعيمة على إشادة أنغام به خلال الحفل، حيث كتب عبر حسابه على «تويتر»: «أنا اللي محظوظ إني أبقى جزء من تاريخ فنانة كبيرة في إبداعك ورقيك».

كما علق عزيز الشافعي على كلام أنغام خلال حفلها في دار الأوبرا، فكتب عبر حسابه على «الفيسبوك»: «عرفت إن العظيمة أنغام قالت عني كلام حلو زيها في حفل الأوبرا، والنهارده لقيت الراديو بيمتعنا بجمال صوت وأداء أنغام في أغنية بيع قلبك للعندليب عبد الحليم حافظ، من كلمات حسين السيد وألحان كمال الطويل ومفيش جمال كده في الدنيا».