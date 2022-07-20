أمير طعيمة يرد على أنغام: «محظوظ إني أبقى جزء من تاريخ فنانة مبدعة»

وجّه الشاعر أمير طعيمة، رسالة إلى الفنانة أنغام، معربًا عن سعادته بالتعاون الفني في أعمال كثيرة لاقت نجاحًا ورواجًا، مشيرًا إلى أنها فنانة مبدعة وراقية في تعاملها، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكانت المطربة أنغام، في حفلها بدار الأوبرا المصرية يوم الإثنين الماضي، قد تحدثت عن عدد من الشعراء والملحنين الذين تعاونت معهم وقدمت من خلالهم عددًا من الأغنيات الناجحة ومن بينهم الشاعر أمير طعيمة، والذي رد على كلماتها عبر فيس بوك بقوله: «أنا اللي محظوظ إني أبقى جزء من تاريخ فنانة كبيرة في إبداعك ورُقيك».

وقالت أنغام في كلمتها بحفل الأوبرا، إنها كانت سعيدة الحظ أن يكون معها فريقًا من المبدعين مثل أمير طعيمة، وعزيز الشافعي، وطارق مدكور، وطارق عاكف، وخالد عز «حظي يكون معاك فريق وناس في ضهرك بتشتغل وواقفة معاك وناس بتنجح معاك».

أنغام: بنكبر وننجح مع بعض

وأضافت في كلمتها: «هما العمر كله بنكبر ونتحسن وننجح مع بعض، بشكرهم من قلبي وبشكر ربنا على حظي الكبير معاهم».

عزيز الشافعي عن أنغام: العظيمة

كما حرص الملحن والشاعر عزيز الشافعي، على توجيه التحية للنجمة أنغام، عبر حسابه بـ فيس بوك، قائلًا: «عرفت إن العظيمة أنغام، قالت عني كلام حلو زيها في حفل الأوبرا، والنهاردة لقيت الراديو بيمتعنا بـ جمال صوت وأداء أنغام في أغنية بيع قلبك للعندليب عبد الحليم حافظ، من كلمات حسين السيد وألحان كمال الطويل ومفيش جمال كده في الدنيا».