تفاصيل سرقة ربة منزل بالإكراه في كرداسة.. سيارة «فان» وفيديو اعتداء

بعد مرور 4 سنوات على قضية مهمة كانت حديث الجميع وقتها، وهي تعرض ربة منزل وطفلتها للخطف وهتك عرضهما بمنطقة كرداسة، أسدلت اليوم محكمة جنايات الجيزة الستار على القضية بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

كل يوم في تمام الساعة السابعة صباحا، تخرج «إلهام»، التي تعمل طبيبة، لتوصيل طفلتها إلى مدرستها بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، وتذهب بعدها إلى عملها بأحد المستشفيات بالقرب من نفس مدرسة ابنتها، وكعادتها استيقظت في الصباح الباكر تصطحب في يديها طفلتها وتقف أعلى الكوبري الدائري وفي انتظار سيارة تقلهما إلى وجهتهما.

أشارت لإحدى السيارات «فان بيضاء اللون» فتوقفت لها، وكان يستقلها 4 أشخاص بينهم سيدة فاطمأن قلبها، وما إن استقلت المجني عليها السيارة وتحركت بهم لبضع دقائق، توقفت السيارة وأشهر المتهمون أسلحة بيضاء في وجه السيدة وابنتها، مهددين الأم إذا حاولت أن تستغيث بأحد.

سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية

دقائق من الرعب عاشتها المجني عليها وطفلتها لا يعرفان مصيرهما، حتى اختفت السيارة عن أعين المارة وأنزلها المتهمون وطلبوا منها أن تترك كل مشغولاتها الذهبية، فتمكنوا من الاستيلاء منها على «قرط، سلسلة ذهب، ومبلغ مالي 600 جنيه، وكارت ذاكرة».

لم يترك المتهمون المجني عليها وطفلتها بعد أن سرقوها ولكن قرروا الاعتداء عليها وتصويرها فيديو، مهددين إياها في حالة الإبلاغ عنهم بنشره على وسائل التواصل الاجتماعي، وتركوها أمام أحد المساجد وفروا هاربين.

الإبلاغ عن المتهمين

يعود تاريخ القضية إلى عام 2018، وذلك عندما توجهت المجني عليها إلى قسم شرطة كرداسة بصحبة طفلتها للإبلاغ عن الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبدأت الأجهزة الأمنية العمل على القضية حتى تمكنت من القبض على المتهمين الأربعة وهم «عماد. ع، 29 عاما، سائق، هارب من 9 قضايا»، «عمر. ف،27 عاما، سائق، هارب من عدد 6 أحكام وسابق اتهامه في 4 قضايا مخدرات»، «علاء. ا، 39 عاما، متهم في 10 قضايا سرقة بالإكراه»، «عاصم. ع، هارب من عدد 13 قضية، ومسجل خطر فئة ج، سرقات عامة».

وبإجراء العرض القانوني تعرفت المجني عليها على المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق معهم والذين أكدوا خلال التحقيقات أنهم بعد استقلال المجني عليها وطفلتها السيارة من طريق المريوطية طالبة منهم توصيلها إلى منطقة منشأة البكاري، غيروا مسارهم إلى دائرة قسم شرطة كرداسة؛ حتى يتمكنوا من سرقتها بعد أن هددوها بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، فانصاعت لأوامرهم وبعد أن أتموا جريمتهم اعتدوا عليها حتى لا تقوم بالإبلاغ عنهم، وتركوها أمام أحد المساجد بمنطقة كرداسة.

السجن المشدد 15 عاما

وبعد أن انتهت النيابة العامة من التحقيقات مع المتهمين، وجهت لهم تهمة السرقة بالإكراه وهتك عرض أنثى بغير رضاها، وعليه أمرت بإحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة، التي أصدرت حكمها على المتهمين الأربعة خلال جلسة محاكمتهم الأخيرة، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.