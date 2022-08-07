المؤبد لسائق سيارة هتك عرض فتاة في البساتين.. «أوهمها إن العربية عطلانة»

تقف «هدى» على قارعة الطريق تنتظر وسيلة مواصلات تقلها إلى مقصدها داخل محافظة القاهرة وتحديدًا في منطقة البساتين، مر وقت طويل على انتظارها سيارة تنجدها من أشعة الشمس الحارقة، وإذا بأحد الأشخاص ويدعى «تلاوي. م»، يقف لها بسيارته عارضًا عليها المساعدة وإمكانية توصيلها.

وبعد إلحاح منه بأنها في نفس طريقه وأنه سيقصد ذلك الطريق الذي تبغاه، وافقت المجني عليها أن تستقل سيارته مقابل أن تدفع له مبلغًا ماليًا فوافق على ذلك، وفي أثناء سيره في الطريق، راوده الشيطان عن نفسه، ليتحجج بوجود عطل طارئ في السيارة وهو ما يستدعيه للوقوف لإصلاحه.

تهديد المجني عليها بسلاح أبيض

واصطحب المتهم، المجني عليها إلى مكان ناء بعيدًا عن أعين الناس، فأخرج من بين طيات ملابسه سلاحًا أبيض «سكين»، وأشهره في وجه ضحيته التي استغاثت بالمارة ولكن دون جدوى، ففعل المتهم فعلته وهتك عرضها بالقوة، وصرخاتها لم تشفع لها أن يتركها وشأنها، ليتركها في مكانها وغادر معتقدًا بأنها لن تستطيع الوصول إليه لمحاسبته على جريمته.

الإبلاغ عن المتهم المجهول

ملابس ممزقة ووجه يظهر عليه الشحوب وأرجل تسحبها واحدة تلو الأخرى في حركة بطيئة، اتجهت الضحية إلى قسم شرطة البساتين للإبلاغ عما تعرضت له، وتطالب بالقبض على الجاني.

مأمورية عاجلة تم تشكيلها للتوجه إلى مكان حدوث الواقعة لمعاينته، وبعدها العودة إلى المكان الذي استقلت منه المجني عليها السيارة مع المتهم، ليأمر رئيس مباحث قسم شرطة البساتين بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان للوقوف على هوية الجاني، وبعدها أظهرت الكاميرات رقم السيارة التي حملت رقم «ر ع 6375 أجرة»، وبالاستعلام عنها من المرور، تم التوصل إلى مالكها.

القبض على المتهم

توجهت قوة أمنية إلى محل إقامة المتهم وتم اقتياده إلى قسم شرطة البساتين، وفور رؤية المجني عليها له، خلعت نعليها وسددت له عدة ضربات على وجهه ورأسه، ولم ينجده من براثنها سوى رجال الشرطة، وأقر أمامهم بارتكابه للواقعة وشرح تفصيلًا ما حدث، وأُقفل المحضر وتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بالتحقيق معه ووجهت له تهمة هتك عرض أنثي بالقوة تحت تهديد السلاح.

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة مع المتهم، أمرت بإحالته إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة المُنعقدة في التجمع الخامس، التي أصدرت حكمها على المتهم بالسجن المؤبد، عما أُسند إليه من اتهامات، خلال الجلسة الماضية التي عقدت أمس.