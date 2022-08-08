«كايرو بايك»: تخفيضات تصل إلى 200 جنيه لطلاب الثانوية العامة والجامعات

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن قيمة تعريفة مشروع «كايرو بايك»، للمواطنين ستكون بمقدار جنيه واحد لكل ساعة بحد أقصى 8 جنيهات في اليوم الواحد، وتشمل تخفيضات لطلاب الثانوية العامة والجامعات تبلغ قيمتها 70 قرشاً للساعة الواحدة وبحد أقصى 8 جنيهات في اليوم.

تخفيضات لطلاب الثانوية العامة وطلاب الجامعات في مشروع «كايرو بايك»

وأضاف محافظ القاهرة، خلال جولته التفقدية لمشروع «كايرو بايك»، اليوم، بميدان التحرير بوسط المدينة لمتابعة الإجراءات التنفيذية للمشروع، أن سعر الاشتراك السنوي سيكون 600 جنيه للمواطن العادي، مشيراً إلى اعتماد تخفيضات لطلاب الثانوية العامة وطلاب الجامعات 200 جنيه للاشتراك السنوي وستكون متاحة في شبكات المحطات المتقاربة ويمكن للمستخدمين إخراجها من محطة وإعادتها لأي محطة أخرى في الشبكة.

المشروع يهدف إلى تقليل تكلفة التنقلات لسكان القاهرة

وأوضح «عبد العال» أن محافظة القاهرة هي أول من انفرد بتنفيذ مشروع «كايرو بايك»، ويتماشى مع خطة الدولة المصرية للاستعداد لاستضافة قمة المناخ، لافتاً إلى أن المحافظة تسعى لتسهيل حركة المواصلات وتقليل الازدحام المروري، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة اليومية والتمتع بصحة جيدة نتيجة استخدام الدراجات بشكل يومي، مؤكداً أن الهدف الأساسي من تنفيذ المشروع أن تحل الدراجات محل وسائل النقل في الأماكن المتقاربة، حيث إنها وسيلة تنقل قليلة التكلفة وصديقة للبيئة.

المشروع يتضمن 500 دراجة مراقبة بالـGPS

وأكد محافظ القاهرة أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ تطبيق «الأبليكيشن»، على الموبايل، والخاص بمشروع «كايرو بايك»، حيث يعتمد على مشاركة الدراجات لوجود شبكة كبيرة من النقاط التي تتوافر بها دراجات للمستخدمين وستدار بتطبيق على الموبايل، موضحاً أن المشروع سيتضمن 500 دراجة يتم تتبعها بالـGPS وسيتم توزعيها على 45 محطة تعمل بالطاقة الشمسية ومؤمّنة بكاميرات المراقبة.