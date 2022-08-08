محافظ القاهرة يتفقد محطات مشروع «كايرو بايك» بوسط المدينة

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة محطات مشروع «كايرو بايك»، بوسط المدينة لمتابعة إجراءات تنفيذ المشروع الذي يستهدف تقليل الزحام المروري وتشجيع المواطنين على استخدام الدراجات في الوصول لمقاصدهم بالمدينة.

وقال المحافظ إن مشروع كايرو بايك يقوم على استخدام الدراجة كوسيلة مواصلات خلال الوجهات القصيرة وذلك بدلاً من الاعتماد على السيارات، مشيرا إلى أن المشروع يعمل أيضا على توفير نظام مشاركة الدراجات للمستخدمين لتكون وسيلة للتنقل قليلة التكلفة لسكان القاهرة، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقليل التكدس المروري.

محطات الدراجات

وأكد محافظ القاهرة أن محطات الدراجات متفرقة بوسط البلد في محافظة القاهرة بأماكن التجمعات كمواقف المواصلات والشوارع الحيوية وما بينها، وحالياً تستمر الشركة في استكمال محطات المرحلة الأولى من المشروع والتي تبلغ 25 محطة وتم تنفيذ 5 محطات وهي شارع الفلكي وعبد المنعم رياض ومحمد فريد وعبد الخالق ثروت.

كيفية استخدام مشروع «كايرو بايك»

ووفقًا لبيان صحفي، أوضح «عبد العال»، أن النظام يتيح للمستخدمين برنامجًا على الهاتف للعثور على أقرب محطة دراجات لاستخدامها إلى أقرب محطة وصول قريبة من وجهة المستخدم، وعند إعادة الدراجة يكون من خلال القفل الذكي حيث يتواصل مع برنامج الموبايل لبدء الرحلة وفتح القفل عند الاستخدام والتأكد من إغلاق القفل عند إنهاء الرحلة بمحطة الوصول.

برنامج الهاتف لمشروع «كايرو بايك»

وأشار إلى أن برنامج المحمول ينظم تعامل المستخدمين مع النظام من حيث الاشتراك بالنظام أو إيجاد أقرب محطة للجهة المستهدفة كما يرشد المستخدم ويتواصل مع خدمة العملاء في المكتب الخلفي لمساعدة المستخدم، ويعد نظام مشاركة الدراجات نظامًا مرنًا للنقل العام وستتاح الدراجات في شبكة محطات متقاربة وستدار آليًا كما يمكن للمستخدمين إخراج الدراجات من محطة وإعادتها لأي محطة أخرى في الشبكة.