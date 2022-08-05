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«كايرو بايك» للدراجات ينفي توقف المشروع: سنتخذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات

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الوطن
11:01 م | الجمعة 05 أغسطس 2022
مشروع كايرو بايك

مشروع كايرو بايك

نفى مشروع كايرو بايك للدراجات ما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية والقنوات والسوشيال ميديا من تصريحات غير صحيحة بشأن توقف المشروع، على لسان إكرامي عبد النبي، ومي إكرامي عبد النبي.

وقال المشروع، في بيان «يرجى العلم بأن ما تم نشره عار تمامًا من الصحة، حيث إن مشروع كايرو بايك جارٍ تنفيذه طبقًا لما هو مخطط له بالتعاون بين محافظة القاهرة وشركاء التنمية وبدعم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHABITAT وتمويل من مؤسسة دروسوس السويسرية drosos ودعم فني وإشراف من قبل معهد سياسة النقل والتنمية ITDP.

محافظة القاهرة هي صاحبة الحق الوحيد في الإدلاء بأي تصريحات تخص الأمر

وأضاف أنه «ما زالت الشركة المنفذة لمشروع كايرو بايك في مرحلة التجهيز والتجريب وسيتم في خلال شهر إطلاق الافتتاح، كما يرجى العلم بأن المذكورين ليس لهما أي علاقة بمشروع كايرو بايك ولا يحق لهما الإدلاء بأي تصريحات حول المشروع، وأن محافظة القاهرة هي صاحبة الحق الوحيد في الإدلاء بأي تصريحات تخص الأمر وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حال مخالفة ذلك».

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