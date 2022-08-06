تفاصيل انطلاق مشروع كايرو بايك 2022.. تدشين 45 محطة جديدة

أكدت محافظة القاهرة أن مشروع كايرو بايك 2022 «دراجة القاهرة» لتشجيع ركوب الدراجات بشوارع وسط البلد فى مرحلة التجهيز حاليا وسيتم إطلاقه بشكل أكبر في غضون شهر، حيث جرى تنفيذ 4 محطات حتى الآن فى ميدان التحرير وعبد المنعم رياض ومحمد فريد والفلكي، وجار تنفيذه بالتعاون بين محافظة القاهرة ودعم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHABITAT وتمويل من مؤسسة دروسوس السويسرية ودعم فني وإشراف من قبل معهد سياسة النقل والتنمية ITDP.

نقاط مشروع كايرو بايك

وأشارت محافظة القاهرة إلى أهم نقاط حول مشروع كايرو بايك 2022، وهي كالتالي:

- انطلاق تجهيز المحطات لوضع الدراجات بالشوارع وجعلها تغطي شوارع وسط البلد.

تغطية وسط البلد

- سيتم تغطية وسط البلد والزمالك وجاردن سيتى بـ45 محطة لمشروع كايرو بايك 2022 حيث يتم استهداف الشوارع والمياديين الرئيسية.

- المحطة الرئيسية لمشروع كايرو بايك ستكون فى محيط ميدان التحرير

- العمل على تشجيع استخدام الدراجات كوسيلة نقل آمنة للحفاظ على البيئة والحد من التلوث والزحام

- تشجيع المواطنين على استبدال سياراتهم الخاصة بركوب الدراجات خلال التنقل فى شوارع وسط البلد

- نقل تجارب الدول الأوروبية إلى مصر فى احداث نقلة حضارية والقضاء على السلبيات

- محطات كايرو بايك سيتم إقامتها على مراحل مع توفير دراجات متطورة

أسعار إيجار دراجات كايرو بايك

- إتاحة إيجار الدراجات للمواطنين بأسعار بسيطة تبدأ بجنيه للساعة واليوم بـ8 جنيهات وتخفيضات للفترات الطويلة.

- حجز الدراجات من المحطات سيكون عبر ابليكشن يتم إطلاقه خلال الفترة المقبلة من أجل خدمة افضل.

كاميرات مراقبة

- محطات كايرو بايك تعمل بالطاقة الشمسية ومغطاه بكاميرات مراقبة من أجل التأمين.

- الدراجات مزودة بخاصية التتبع جي بي إس لضمان عدم خروجها عن النطاق المحدد لها وتأمين خط سيرها.

- تشجيع وصول المواطنين إلى ممشى اهل مصر من خلال استخدام دراجات مشروع كايرو بايك.

- الربط بين محطات مترو الانفاق واتوبيس النقل العام ومحطات كايرو بايك لتسهيل استخدام الدراجات.

- تعد محافظة القاهرة أول محافظة تطبق مشروع كايرو بايك مع دراسة نشره في أماكن أخرى.