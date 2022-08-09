انتقادات المصورين تجبر «إنستجرام» على تحديث عرض الصور وزيادة مدة الفيديو

أعلن تطبيق «إنستجرام»، تحديثات جديدة على التطبيق، يتضمن عرض الصور بإبعاد تملء الشاشة، إذ من المتوقع أن يتم التحديث قبل نهاية الأسبوع المقبل.

وأكد الرئيس التنفيذي لمنصة «إنستجرام» آدم موسيري، أن Instagram سيبدأ في اختبار صور عالية الطول بأبعاد 9:16 في غضون أسبوع أو أسبوعين، بالإضافة إلى إماكنية أن يكون مقاطع فيديو أطول ما هي عليه الآن، متابعا أن أبعاد الصور على تطبيق «إنستجرام» حاليا، نحو 4: 5 عند عرض الصور العمودية التي تم اقتصاصها، لكن التحديث الجديد سيساعدها على ملء الشاشة بأكملها، أثناء التمرير عبر موجز التطبيق.

انتقادات من البعض لطريقة عرض الصور

وبحسب ما نشره موقع theverge المتخصص في التقنية، فأن هناك انتقادات من قبل بعض المصورين، إذ قالوا إنه تم إعادة تصميم تطبيق «إنستجرام» ليكون شبيه للغاية بتطبيق تيك توك، مما تسبب ذلك فى صعوبة عرض جميع الصور في إطار 9:16، وأثناء اختبار إعادة التصميم المهتز على Instagram مع المستخدمين، اعترف الرئيس التنفيذي لمنصة «إنستجرام» أكثر من مرة أن تجربة ملء الشاشة ليست هي الأفضل حاليا للصور، ونحن الآن نرى أن Instagram لا يزال ينوي عرض تجربة الصور الطويلة جدًا - ولكن دون تكليفها في جميع المجالات.

اعتراض كبير على تصميم «إنستجرام»

أظهرت بيانات الشركة الخاصة، أن تصميم «إنستجرام» الذي تم إصلاحه لم يعجبه بعض الأشخاص لدرجة أنهم بدأوا في استخدام التطبيق بشكل أقل تكرارًا، وقال في مقابلة الأسبوع الماضي: «أعتقد أننا بحاجة إلى اتخاذ خطوة كبيرة إلى الوراء، وإعادة تجميع صفوفنا، ومعرفة كيف نريد المضي قدمًا».

وقال «إنستجرام» أيضًا، إنه سيقلل من مقدار التوصيات التي يتم عرضها للمستخدمين حتى يصبح من الأفضل اختيار المحتوى الذي سيستمتعون به بالفعل.