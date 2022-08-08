«حياة كريمة» تنهي أعمال 4 نقاط إسعاف بمركز القوص بنسبة 100%

خرجت مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة للنور، إذ انتهت المؤسسة من إنجاز العديد من المشروعات على أرض الواقع، فتسير المشروعات الواردة ضمن الخطط الموضوعة في سباق مع الزمن أسرع من المعدل المتوقع لها، لتوفير الحياة الكريمة، والإرتقاء بمستوى معيشة الفرد في كافة مناحي الحياة، من تعليم، صحة، توصيل الكهرباء، توصيل شبكات المياة والصرف الصحي، التثقيف وإنشاء المكتبات، دعم الأسر مادياً وإجتماعياً.

والفرق الميدانية لحياة كريمة تعمل كخلية نحل من أجل مواصلة العمل في كافة القرى المدرجة ضمن المبادرة، لإنشاء المشروعات والخدمات التي طالب بها الأهالي على مدار سنوات.

الانتهاء من أعمال نقاط الإسعاف بمركز القوص

أعلنت مبادرة حياة كريمة عن إنجاز العديد من المشروعات في قطاع الصحة، في مركز قوص بمحافظة قنا، بلغت نسبة الإنجاز بها 100%؜، إذ جرى الانتهاء تمامًا من العمل في مشروع نقطة إسعاف قرية المسيد، نقطة إسعاف قرية السبع عيون، نقطة إسعاف قرية العليقات، بالإضافة إلى انتهاء أعمال نقطة الإسعاف في جراجوس.

حياة كريمة في مركز القوص

وفي سياق منفصل أوضحت المؤسسة، ما وصلت إليه مراحل إتمام المشروعات المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية، في مركز القوص، مشيرة إلى الانتهاء من 95% من وحدة طب الأسرة الواقعة في قرية المفرجية.

كما فرغت المؤسسة من 85% من أعمال مبنى التضامن الاجتماعي المتواجد بقرية العيايشا، بجانب 65% من أعمال المبنى الخاص بالتضامن الاجتماعي بقرية الشعراني، كما فرغت اللجنة من أعمال نقطة إسعاف قرية جراجوس بنسبة 100%، بالإضافة إلى انتهاء 70% من أعمال مشروع مركز طب الأسرة الواقع في قرية حجازة قبلي، وانتهاء 85% من مركز شباب متطور في قرية الخرانقة، وإنجاز 98% من الوحدة البيطرية المتواجدة في قرية جراجوس، و95% من وحدة طب وصح الأسرة الواقعة في قرية الشعراني.