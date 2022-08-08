تبطين 316 كليو مترا بترع كفر الشيخ ضمن «حياة كريمة»

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الانتهاء من تبطين عدد 316 كيلو مترا بترع مراكز وقرى المحافظة، ضمن المشروع القومي الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه يتابع أعمال التبطين ورفع كفاءة الترع بشكل مستمر.

وذكر المحافظ، أن كفر الشيخ ستشهد تأهيل أكبر عدد من الترع، لوقوعها بنهاية مصبات الري والصرف.

تكاسي الترع

وأضاف «نورالدين»، أن أعمال التكاسي والتبطين تحمي جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام، وتحسين الخدمات للمواطنين، وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية، إضافة إلى الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأكد المحافظ أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل، والذي يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع، والتي كانت تعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال الجاري العمل بها.

تبطين الترع وفوائدها

من جانبه، أشار المهندس كمال ميدان، وكيل وزارة الري بالمحافظة، إلى أنه جار تأهيل وتبطين الترع بقرى مركز مطوبس ضمن البرنامج الرئاسي «حياة كريمة»، إضافة لاستكمال المشروعات المتعددة بقرى المركز، مشيراً إلى طرح 508 كيلو مترات، وتمت الترسية لتأهيل 250 كيلو متراً ترع، والجنابيات اليمنى واليسرى للبحر الصعيدي وفرع نهر النيل بمدينة دسوق.