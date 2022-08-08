محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير قصر الثقافة ضمن «حياة كريمة»

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة سوهاج، ضمن خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الثقافة؛ لدعم وتطوير قطاع الثقافة بسوهاج، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وجلال أبو الدهب مدير عام ثقافة سوهاج، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وهلال زكي رئيس حي شرق.

أعمال التطوير ضمن «حياة كريمة»

وتفقد محافظ سوهاج أعمال التطوير الجارية، من ضمن مشروعات حياة كريمة، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل التطوير، والتي تشمل تطوير مسرح القصر، وقصر ثقافة الطفل، وإحلال وتجديد جميع شبكات المرافق، بالإضافة إلى أعمال اللاند سكيب، وتنسيق الموقع العام للقصر، حيث تم البدء في أعمال التطوير بداية شهر يوليو الماضي.

ووجه محافظ سوهاج بتكثيف الاعمال والمتابعة اليومية لنسب التنفيذ ومعدلات الأداء، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، ومراعاة الاشتراطات اللازمة للصحة والسلامة المهنية، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع.

وكان قد عقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع أعضاء وحدة «حياة كريمة» بالديوان العام؛ وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، بشأن المتابعة المستمرة لكافة المشروعات الجارية على أرض المحافظة، والعمل على تذليل أي معوقات؛ للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.

تكثيف الزيارات الميدانية للمشروعات

وأكد نائب محافظ سوهاج خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف الزيارات الميدانية للمشروعات الجارية بجميع القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ خاصة بقرية «أم دومة» بمركز طما، للاطمئنان على انتظام سير العمل، ومعدلات الأداء ونسب التنفيذ، مشيرا إلى عقد اجتماع دوري بجميع أعضاء وحدات «حياة كريمة» على مستوى المراكز؛ للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات طبقا للجداول الزمنية الموضوعة، ورصد أيي معوقات، تمهيدا لعرض تقرير مفصل على الوزير المحافظ.