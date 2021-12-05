وزارة النقل تعلن عن 41 وظيفة شاغرة.. يشترط إجادة الحاسب الآلي

أعلنت وزارة النقل عبر الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية، عن حاجتها لشغل 41 وظيفة قيادية شاغرة، على أن يبدأ التقديم من اليوم الموافق 5 ديسمبر 2021، ويستمر حتى يوم 5 يناير 2022، إذ يتم التقدم للوظائف بطلب باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية، بديوان عام وزارة النقل 105 شارع القصر العيني وزارة النقل.

وظائف وزارة النقل

وتمثلت المهارات الأساسية المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة النقل في الآتي:

- اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة.

- إجادة إحدى اللغات الأجنبية.

- القدرة العالية على التعامل مع الحاسب الآلي.

- المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل.

- قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة، أو مدة كلية قدرها 17 أو 18 أو 19 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة العمل «حسب كل وظيفة».

- الحصول على مؤهل عالِ يتناسب مع طبيعة العمل.

المستندات المطلوبة للتقديم

1- البيانات الأساسية معتمدة، موضحًا به «التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية - بيان تقويم الأداء عن السنوات السابقة - الخبرة النوعية والزمنية - الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم - الدورات التدريبية مدتها ونوعها ومكانها - العلاوات التشجيعية - خطابات الشكر والتقدير - الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها».

2- عدد 6 صور شخصية مقاس 4× 6 حديثة.

3- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعمًا بالمستندات المؤيدة لذلك.

4- اقتراحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية.

5- خطاب من الإدارة القانونية معتمد بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

6- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد (كمبيوتر) + صورة بطاقة الرقم القومي.

7- صحيفة الحالة الجنائية.

وتقدم الطلبات مستوفاة للدمغة والمستندات وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية، على أن تكون من أصل و9 صور.

ويمكنك الاطلاع على شروط شغل كل وظيفة على حدة من خلال المرفق الذي نشرته الوزارة عبر بوابة الوظائف الحكومية.