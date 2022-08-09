علي الحجار يحيي حفلا غنائيا في مهرجان القلعة 18 أغسطس

يستعد الفنان علي الحجار، لإحياء حفلا غنائيا الخميس 18 أغسطس الجاري، ضمن فعاليات مهرجان القلعة في دورته الـ30، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

علي الحجار في مهرجان القلعة

ويقدم الفنان علي الحجار خلال الحفل، باقة متنوعة من أغنياته المتنوعة، التي يتفاعل معها الجمهور، إذ يزداد إقبال الجمهور على فعاليات مهرجان القلعة بشكل كبير.

يستقبل مهرجان القلعة نحو 42 حفلا متنوعًا، وتبدأ جميع الحفلات في الثامنة مساء، وحددت وزيرة الثقافة، سعر تذكرة الحفلة 20 جنيها، وتستمر فعاليات المهرجان على مدار 18 يومًا، من يوم الأحد 14 أغسطس الجاري، حتى يوم الأربعاء 31 من نفس الشهر.

مدحت صالح يبدأ حفلات مهرجان القلعة

ويبدأ الفنان مدحت صالح جدول فعاليات المهرجان، إذ يحيي حفلا غنائيا الأحد 14 أغسطس، في أول أيام المهرجان، برفقة فرقة الفنان عمرو سليم الموسيقية.

علي الحجار يحيي حفلا غنائيا في مركز المنارة

يذكر أن علي الحجار، أحيا حفلا غنائيا ضخما مؤخرًا، في مركز المنارة، وقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغنياته، التي يتفاعل معها الجمهور، منها أغنية تتر «المال والبنون».