مدحت صالح يحيي حفلا غنائيا ضمن مهرجان القلعة 14 أغسطس

يستعد الفنان مدحت صالح، لإحياء حفل غنائي يوم الأحد الموافق 14 أغسطس الجاري، ضمن حفلات مهرجان القلعة في دورته 30، المقام تحت تنظيم دار الأوبرا المصرية، وذلك برفقة الفنان عمرو سليم الموسيقية.

فاعليات مهرجان القلعة

ويستمر فعاليات مهرجان القلعة من يوم الأحد 14 أغسطس الجاري وحتى يوم الأربعاء 31 من نفس الشهر على مدار 18 يومًا، ويُقدم خلال هذه الأيام 42 حفلا متنوعًا.

ومن أبرز نجوم حفلات المهرجان: نادية مصطفى، هاني شاكر، هشام عباس، أحمد جمال، مروة ناجي، مصطفى حجاج، مي كمال، نسمة محجوب، عمر خيرت.

مدحت صالح يحيي حفلا غنائيا في الإسكندرية

يذكر أن مدحت صالح تألق مؤخرًا في حفل افتتاح فعاليات مهرجان المسرح الروماني بمنطقة كوم الدكة بالإسكندرية، وقدم عدد كبير من أغانيه المتنوعة، بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته.

وافتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم المهرجان بعد توقفه العامين الماضيين، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

أخر أعمال مدحت صالح

يذكر أن آخر أعمال مدحت صالح أغنية «لحظة تاريخية» التي قام بطرحها الأيام الماضية عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات سيد حسن، ألحان نديم جمال، توزيع أسامة كمال.

كما طرح قبلها أغنية سُكتم بُكتم عبر قناته بموقع «اليوتيوب» والتي نالت إعجاب عدد كبير من الجمهور، وهي من كلمات وألحان وتوزيع جابر جمال.