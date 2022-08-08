العثور على جثة شاب مشنوق داخل غرفته في ظروف غامضة بشبرا الخيمة

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مشنوق داخل غرفته، بمنطقة بهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

ونُقلت الجثة للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المعنية، وصرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهل المتوفى.

شاب مشنوق

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب يدعى «م. ش»، مشنوق داخل غرفته بمنطقة بهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية لمكان الحادث، وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

العثور على جثة بائع

في سياق آخر، تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة بائع خضروات لقي مصرعه إثر إصابته بطلق ناري، وعُثر على جثته أمام منزله بعد اختفائه عدة ساعات بقرية المفتي مركز كفرشكر.

وتلقت أجهزة أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد سعفان مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر بوصول «محمد ، و ، م»، 30 سنة، مصاب بطلق ناري في البطن دخول وخروج ولقى مصرعه في الحال.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيادة العميد محمد سعيد مفتش مباحث شمال القليوبية، لسرعة ملاحقة القبض على المتهمين، وتبين من تحريات المباحث الأولية أن 3 أشخاص جلسوا مع المجني عليه داخل منزله، وتناولوا مشروب الشاي وانصرفوا، وبعدها اختفي المجنى عليه من الرابعة عصر إلى أن عُثر عليه جثة هامدة مصاب بطلق ناري.