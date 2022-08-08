 تنسيق جامعة الأهرام الكندية.. رئيسها يكشف موعد التقديم

أكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، أن الجامعة أنهت كل الاستعدادات لتنسيق القبول 2022 - 2023، وفقًا للضوابط و القواعد التي حددها الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي، مضيفًا أنه بالنسبة لتنسيق جامعة الأهرام الكندية 2022، فقد تقرر بدء فتح باب التقديم والقبول المباشر بمقر الجامعة لطلاب الثانوية العامة 2022 الناجحين.

وأكد أنّه يجب على الراغبين في الالتحاق يرجى سرعة التقديم للحصول على أولوية القبول بإحدى كليات الجامعة للعام الأكاديمي 2022/2023.

تنسيق جامعة الأهرام الكندية 2022

وأشار عبدالسلام، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنّ تنسيق جامعة الأهرام الكندية 2022-2022، يخضع لقواعد القبول و الضوابط التي حددها الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا أن الجامعة تضم كليات «كلية طب الفم والأسنان - كلية العلاج الطبيعي - كلية الصيدلة - كلية الهندسة - كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات - كلية التصميم والفنون الإبداعية - كلية إدارة الأعمال - كلية الإعلام - كلية اللغات والترجمة».

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنّ من المقرر أن يحدد الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق القبول 2022 للجامعات الخاصة والحدود الدنيا للالتحاق بالكليات، موضحة أنّ المؤشرات الأولية للحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة تسير نحو اتجاه الثبات على الحدود الدنيا للقبول للجامعات الخاصة التي تم الكشف عنها أول ما تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022.

وأشار إلى أنّ اللجنة العليا لشؤون طلاب الجامعات الخاصة ستدرس كل السيناريوهات، وستراعي كل الجوانب في وضع الحدود الدنيا لتنسيق القبول للجامعات الخاصة.