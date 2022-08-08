أسعار زيت التموين.. استقرار وثبات عند 23 جنيها للزجاجة 800 مللي

شهدت أسعار زيت التموين لشهر أغسطس 2022 التي تستمر وزارة التموين في صرفه حاليا من منافذ بقالي التموين على مستوى الجمهورية، للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية ضمن حصص سلع تموين شهر أغسطس الجاري، ثباتا واستقرارا في السعر المدعم لزجاجة الزيت في التموين.

23 جنيها أسعار زيت التموين عن شهر أغسطس

وجاءت أسعار زيت التموين مساوية لنفس سعره لشهري يونيو ومايو الماضيين، حيث حددت وزارة التموين سعر زجاجة الزيت المدعم على البطاقة التموينية بالنسبة للزجاجة وزن 800 مللي بسعر 23 جنيهًا للمواطن، وبسعر 22.75 جنيه للبقال.

فيما ألزمت وزارة التموين شركات إنتاج الزيت التابعة لها بإنتاج وزن موحد لزجاجة زيت التموين عند وزن 800 مللي والتي تباع للمواطن بسعر 23 جنيهًا للمستهلك، مع إيقاف انتاج الزجاجة وزن 1 لتر.

ضخ 3 آلاف طن زيت يوميا لتوفير احتياجات المواطنين

وتضخ وزارة التموين يوميا من مخازن الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية كمية 3 آلاف طن زيت يوميا من أجل توفير احتياجات المواطنين من سلعة الزيت، إذ تحدد وزارة التموين حصة البطاقة التموينية من الزيت بمنح كل فرد مقيد على البطاقة زجاجة زيت واحدة بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة.

استمرار صرف السلع التموينية

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع التموينية المقررة لأصحاب البطاقات عن شهر أغسطس 2022 من منافذ بقالي المنتشرة على مستوى الجمهورية والبالغ عددهم 40 ألف بدال تمويني، إضافة إلى منافذ مشروع جمعيتي والبالغ عددها 6700 منفذ تتيح صرف التموين لحاملي البطاقات مع 1300 فرع مجمع استهلاكي يطرح السلع التموينية والسلع الحرة بأسعار مدعمة للمواطنين غير المقيدين على منظومة التموين.