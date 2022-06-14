سعر زجاجة الزيت في التموين اليوم.. تعرف على الوزن الموحد

حددت وزراة التموين والتجارة الداخلية، سعر زجاجة الزيت في التموين اليوم، التي تضخه الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمنافذ بقالي التموين والمجمعات الاستهلاكية لصرفه لحاملي البطاقات التموينية، وبالسعر المدعم والذي حددته الوزارة رسميا في قائمة السلع التموينية للمستهلك والبائع معا، والذي يقل عن سعر زجاجة الزيت الحر بـ10 جنيهات في سعر الزجاجة.

سعر زجاجة الزيت في التموين اليوم

وبناء على قائمة أسعار السلع التموينية، فإنّ سعر زجاجة الزيت في التموين اليوم هو 23 جنيهًا للمواطن على بطاقة التموين، في حين أنَّ سعر البقال هو 22.75 قرش، إذ تحقق الوزارة هامش ربح للبقال 25 جنيهًا في كل سلعة، فيما تحدد الوزارة حصة البطاقة التموينية من سلعة الزيت حسب عدد أفراد البطاقة وبحد أقصى 4 زجاجات، إذ يحصل كل فرد مقيد على بطاقة التموين على زجاجة زيت واحد طوال الشهر، أما البطاقة التي يزيد عددها على 4 أفراد لا تحصل إلا على 4 زجاجات زيت فقط طبقًا للقرار الوزاري المحدد للحد الأقصى لزجاجات الزيت المصروفة للبطاقات التموينية.

وزن زجاجة زيت التموين

ومؤخرًا قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، وشركات إنتاج الزيت التابعة لها الإكتفاء بإنتاج زجاجة الزيت وزن 800 مللي بسعر 23 جنيهًا للمستهلك، وذلك بدلًا من انتاج أكثر من وزن لزجاجات الزيت، إذ كانت وزارة التموين تنتج أحجام مختلفة من الزيت وهي زجاجة وزن لتر واحد وأخرى وزن 800 مللي.

فيما تستمر منافذ بقالي التموين في صرف السلع التموينية للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية شهر يونيه الجاري، طوال أيام الأسبوع منذ الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً من المنافذ التابعة للبطاقة التموينية.