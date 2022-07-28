أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2022.. استقرار الزيت والسكر والأرز

أكدت مصادر بوزارة التموين أن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2022، لم تشهد أي تغير في السعر أو السلع المدرجة والبالغ عددها 25 سلعة، مشيرة إلى ثبات واستقرار أسعار السلع كما كانت خلال الأشهر الماضية، وأن أسعار سلع شهر أغسطس المقبل هي نفس أسعار سلع يوليو الجاري.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2022

وتشمل ، وأعلن المصدر بدء ضخ السلع لمنافذ البقالين ومنافذ مشروع جمعيتي من مخازن الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، استعدادا لبدء الصرف يوم الإثنين المقبل الموافق 1 أغسطس لحاملي البطاقات التموينية، لافتًا إلى أن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2022، جاءت كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 ملي بسعر 23 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 11 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- مسلي صناعي 800 جم بسعر 24 جنيهًا.

9- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

10- صلصة 300 جم بسعر4.75 جنيه.

11- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات.

12- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيهًا.

13- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 17.50 جنيه.

14- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

15- صابون غسيل 125 جم بسعر2.25 جنيه.

16- صابون تواليت 125جم بسعر 5.5 جنيه.

17- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

18- خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 قرش.

19- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

20- بار حلاوة طحينية ساده 40 جم 2 جنيه.

21- کیس سايل غسيل أواني 80 جم بـ 2 جنيه.

22- بسكويت يويوز سادة جنيه واحد.

23- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2 جنيه.

24- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

25- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

64 مليون مواطن يستحقون الدعم التمويني

ويستحق التموين الشهري 64 مليون مواطن تم إدراجهم على عدد 23 مليون بطاقة تموينية، ضمن قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني.