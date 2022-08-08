مؤشرات تنسيق كليات الألسن 2022.. تجهيز المعامل لاستقبال الطلاب

تزايدت عمليات البحث من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم عن تنسيق كلية الألسن 2022، وذلك عبر محرك البحث «جوجل»، تزامنا مع إعلان بدء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2022، والمقرر لها الخميس المقبل الموافق 11 أغسطس، وتنتهي الإثنين 15 أغسطس 2022.

مؤشرات تنسيق كليات الألسن 2022

وقالت وزارة التعلىم العالي، إن الحد الأدنى للشعبة العلمية 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02%، بإجمالي عدد الطلاب 22475، مشيرة إلى أن تقديم المرحلة الأولي على موقع التنسيق الإلكتروني، وأنه سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الحدود الدنيا لتنسيق كلية الألسن للعام الدراسي الماضي وفقاً لأحصائيات وزارة التعلىم العالي على موقعها الرسمي.

مؤشرات تنسيق كليات الألسن 2022.. كفر الشيخ الأعلى

وجاء تنسيق كلية الألسن 2022 العام الماضي كالتالي:

- 351.0 كلية ألسن كفر الشيخ.

- 346.0 كلية ألسن قناة السويس بالإسماعيلية.

- 339.0 كلية ألسن عين شمس.

- 338.0 كلية ألسن الفيوم.

- 337.0 كلية ألسن بني سويف.

- 337.3 كلية ألسن الأقصر.

- 336.0 كلية ألسن أسوان.

- 335.0 كلية ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة.

- 335.0 كلية ألسن المنيا.

- 334.0 كلية ألسن سوهاج.