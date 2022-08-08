تظلمات الثانوية العامة 2022.. اعرف الخطوات بالتفصيل

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022.. لا تزال العبارة الأكثر تدوينا من جانب طلاب الثانوية العامة على محركات البحث، منذ إعلان وزارة التربية والتعليم تفاصيل النتيجة أول أمس السبت، في ظل غضب بعض الطلاب من انخفاض درجات النجاح في بعض المواد، وترقبهم لحظة إعلان رابط التقديم على التظلمات بشكل رسمي.

تظلمات الثانوية العامة 2022.. كيف تتظلم؟

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، قبل قليل، رابط تظلمات الثانوية العامة 2022، ليُتاح لأي طالب أن يتظلم في مادة أو كل المواد بشرط أن يدفع مسبقا مبلغ 300 جنيه عن كل مادة، وبعدها يتصفح رابط التظلمات، إذا لم يكن مقتنعا بالنتيجة، أو راسبا، أو لديه دور ثانٍ في مادة أو 2، على أمل النجاح فيهما قبيل حلول موعد امتحانات الدور الثاني 20 أغسطس الحالي.

طريقة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية طريقة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022، كما يلي:

- تحديد المواد التي يريد التظلم بها إذا كانت مادة أو أكثر.

- دفع رسوم التقديم لتظلمات الثانوية العامة 300 جنيه عن كل مادة.

- دفع رسوم التظلم في منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك «البريد المصري - فوري - وقتي - إيجي باي - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال».

- التقدم بطلب تظلمات الثانوية العامة الدور الأول لعام 2022 على موقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة.

- التسجيل عبر رابط تظلمات الثانوية العامة 2022 وتحديد المديرية التي حصل منها على شهادة الثانوية العامة ورقم الجلوس.

- متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد الإطلاع الخاص به.

- الاطلاع على الأوراق الخاصة بالطالب.

- إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم.