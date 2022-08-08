إنقاذ فتاة حاولت إنهاء حياتها بالإسكندرية: قفزت من أعلى كوبري ستانلي

حاولت فتاة عشرينية إنهاء حياتها بأن ألقت بنفسها من أعلى كوبري ستانلي الشهير شرق الإسكندرية، إلا أن العناية الإلهية ومنقذي شاطئ ستانلي أنقذوها سريعًا، ومنعوها من إحداث أي مكروه لنفسها، كون النفس البشرية غالية لا تقدر بثمن مهما كانت الضغوطات.

تفاصيل الواقعة

قال الكابتن إبراهيم مارينا، مسؤول الإنقاذ بشاطئ ستانلي، إنهم منذ قليل فوجئوا بصرخات عالية، إذ تبين إقدام شابة تبلغ من العمر 20 عامًا على إنهاء حياتها، حيث تركت متعلقاتها الشخصية وألقت بنفسها من أعلى كوبري ستانلي في اتجاه البحر المفتوح، وليس في اتجاه الشاطئ.

أضاف «مارينا»، في تصريح لـ«الوطن»، أنهم على الفور قادوا بدالاً ودخلوا إلى عمق البحر لإنقاذها، وذلك في غضون دقيقتين فقط، إذ تم إخراجها إلى الشاطئ، وعمل الإسعافات الأولية والإفاقة لها، ونقلها مستشفى شرق المدينة لاستكمال إسعافها والاطمئنان على عدم وجود مياه على الرئة، وذلك عن طريق هيئة الإسعاف المصرية.

منقذ الفتاة: ضروري المحافظة على أنفسنا

وأكد أنه بعد إفاقتها ومعرفة بياناتها، تبين أنها فتاة قادمة من القاهرة، وأرادت إنهاء حياتها بسبب بعض الضغوطات، إلا أن الله كان رحيمًا بها، وأعطاها فرصة جديدة للحياة، مشددًا على ضرورة حفاظ كل شخص على حياته كونها هبة مقدسة وهبها الله لنا.

تحرر محضر بالواقعة بقسم الرمل أول، وتحولت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الدعم الطبي والنفسي

جدير بالذكر أن الأمين العام لمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة أعلن مسبقًا تقديم الدعم النفسي من خلال الخط الساخن للدعم النفسي والطوارئ والاستشارات النفسية على رقم 08008880700 من أي خط أرضي، أو رقم 0220816831 من أي تليفون محمول، كما تقوم عيادة واحة للصدمات النفسية وإدارة الدعم النفسي بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمتابعة الحالات الطارئة في الحوادث التي تحتاج إلى تواصل مستمر ومباشر لتقديم الدعم لها.

وكانت دار الإفتاء المصرية أكدت في فتوى سابقة أن التخلص من الحياة حرام شرعًا، لما ثبت في كتاب الله عز وجل، قال الله تعالي: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا»، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ومن قتل نفسه بشيء عُذب به يوم القيامة».

كما تناولت الفتوى أن الأمر لم يقتصر على التحذير من قتل النفس فقط، بل حرّم الله تعالي كل ما من شأنه أن يهلك الإنسان أو يُلحق به ضررًا.