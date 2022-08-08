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أنغام تكشف عن كلمات أغنيتها الجديدة «عارفة قيمتي».. فيديو

كتب:

ياسمين محمود
05:05 م | الإثنين 08 أغسطس 2022
أنغام

أنغام

كشفت الفنانة أنغام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن كلمات أغنيتها الجديدة «عارفة قيمتي».

كلمات أغنية عارفة قيمتي 

ونشرت أنغام برومو الأغنية، الذي تضمن الكثير من كلماتها وجاءت كالتالي: «سنين في العمر بنعشها على الفاضي بنرضي الناس، فهمت خلاص كفاية عليا أني أعيش وأرضيني، وهعمل كل شيء في حياتي أنا عايزاه مادام حباه من الآخر كلام الناس لا يعنيني».

حفل أنغام في الأوبرا

 وأحيت الفنانة أنغام مؤخرا، حفلا غنائيا في دار الأوبرا المصرية رفع شعار كامل العدد، وروجت للحفل قبله بأيام عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ نشرت البوستر الرسمي للحفل، وعلقت عليه: «في انتظاركم يوم الإثنين 18 يوليو على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية».

 

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