هاني شنودة: أنغام مطربة «كلاس» وشيرين عبدالوهاب بتفكرني بـ خضرة محمد خضر

وصف الموسيقار هاني شنودة، الفنانة شيرين عبدالوهاب، بالفنانة خضرة محمد خضر، أشهر فنانة في الغناء الفلكلوري الشعبي والتراثي، موضحًا: «شيرين بتفكرني بخضرة محمد خضر، ودي أستاذة غناء محدش يقدر يستقل بيها وأستاذة إيقاع بشكل غير عادي».

وأوضح «شنودة» خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامج «بالخط العريض»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن أفضل أعمال المطربة شيرين عبدالوهاب هي أغنية «آه يا ليل»، مطالبًا بتكرار مثل هذه التجربة: «المفروض تكرر ده مش تروح للطرب»، معتبرًا أن مدرسة شيرين الغنائية هي الأقرب لمدرسة هاني شنودة.

أنغام بتغني غناء مصري تقليدي

واعتبر «شنودة» أن الفنانة أنغام هي مطربة «كلاس»، مضيفًا أنها تغني الغناء المصري التقليدي كما أنزل: «مش راضية تروح يمين ولا شمال».

وأكد هاني شنودة، أنه عزف في فرقة العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، ورفض العزف في فرقة كوكب الشرق أم كلثوم؛ بسبب أن مدة عزفه كانت 5 دقائق فقط، بينما كان سيجلس لمدة ساعتين بدون عمل في فرقة أم كلثوم، مشيرًا إلى أنه أخطأ ولكن هذا الخطأ أفرز عازف مثل مجدي الحسيني، مؤكدًا ندمه على عدم المشاركة في فرقة أم كلثون كعازف: «اشتركت في فرق موسيقية كثيرة أثناء دراسته الجامعية».