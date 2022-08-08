السياحة تعلن أماكن يمنع فيها التصوير بقرار رئيس الوزراء.. اعرفها

أعلنت وزارة السياحة والآثار تفاصيل قرار مجلس الوزراء رقم (2720) لسنة 2022، بشأن قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة، والأماكن الممنوع التصوير بها سواء كان التصوير بالهاتف المحمول أو بالكاميرات الاحترافية.

ونصّ القرار إلى عدم إجازة التصوير الشخصي في الأماكن العامة التالية إلا بعد الحصول على موافقة مُسبقة من الجهات المعنية، وهي الأراضي والمباني والمنشآت والمعدات التابعة لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية وغيرها من الجهات السيادية والأمنية والقضائية والمجالس النيابية، إضافة إلى مباني ومنشآت الوزارات والمصالح الحكومية.

وأكد القرار أنّ يكون التصوير الشخصي دون الإخلال بما نصت عليه القوانين ذات الصلة، مع حظر تصوير أو نشر أي صور أو مشاهد تسئ للبلاد أو للمواطنين أو المخلة بالآداب العامة، إضافة إلى عدم تصوير الأطفال، أو تصوير ونشر صور المواطنين دون موافقة كتابية منهم.

قواعد عامة للتصوير

وجاء القرار في إطار نتائج أعمال اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع القواعد العامة للتصوير بأنواعه، والتي عقد اجتماعاتها على مدار الأسابيع الماضية، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بحضور ممثلين عن كافة الجهات المعنية والرقابية والأمنية، ووزارتي الثقافة والتنمية المحلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة العامة للاستعلامات، والمجلس الأعلى للآثار، ومدينة الإنتاج الإعلامي، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من الخبراء في التصوير.

وجرى التوافق خلال هذه الاجتماعات على تأكيد السماح بحرية التصوير لمن يرغب في ذلك، وفقًا للضوابط المُشار إليها لما؛ للتصوير الشخصي والتذكاري من مردود إيجابي للترويج لمصر ومعالمها.

الترويج للمنتج الثقافي

وحرصا من وزارة السياحة والآثار على الترويج لمنتج السياحة الثقافية وتشجيعا للحركة السياحية الوافدة إلى مصر وتحفيز المنتجين وشركات الإنتاج المحلية والعالمية للتصوير داخل المواقع الأثرية والمتاحف التابعة لوزارة السياحة والآثار، أصدر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار قراراً للسماح بالتصوير الشخصي التذكاري للمصريين والسائحين بالهواتف المحمولة وكاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية أو الرقمية والفيديو داخل كل المتاحف والمواقع الأثرية مع عدم استخدام الفلاش في المتاحف والأماكن المغلقة