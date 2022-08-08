«خالد العناني»: تعاون مصري إيطالي للتحول نحو السياحة الخضراء

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنّ مصر لديها مقومات لا مثيل لها في العالم، تجمع ما بين التاريخ والحضارة في أكثر من 2000 موقع سياحي، بينها 7 مواقع على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وفيما يخص السياحة الشاطئية، لدى مصر مقومات عديدة.

وأضاف وزير السياحة والآثار: «لي الشرف بالعمل مع جيل جديد من المصريين الشغوفين بالحضارة والتنقيب عن الآثار، بخلاف 250 بعثة من كل دول العالم بينها 25 من إيطاليا تعمل معنا في عدد غير قليل من المواقع الأثرية وكان آخر ما تم الإعلان عنه كشف أثري هام لمعابد الشمس الأربعة المفقودة بمنطقة آثار أبو صير».

القطار السريع وربط الصعيد بالساحل الشمالي

وتابع «العناني»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تعقيبا على زيارته الأخيرة لإيطاليا والتي شهدت عدة لقاءات للترويج للمقصد السياحي المصري، فضلًا عن ندوة تعريفية بالأكاديمية المصرية في روما: «هناك تعاون هام في العديد من المجالات السياحية والأثرية بين الجانبين المصري والإيطالي، وهناك اهتمام خاص بما تقوم به مصر لربط البحر الأحمر والقاهرة بالأقصر وأسوان والساحل الشمالي من خلال القطار السريع».

السياحة البيئية المستدامة ومؤتمر شرم الشيخ

ولفت الوزير إلى أن الحديث مع مسئولي شركات السياحة في روما ووزير السياحة الإيطالي «ماسيمو غاراڤاليا»، تطرق إلى عدد من الاتفاقيات الهامة فيما يخص السياحة المستدامة خاصة مع ترقب استضافة مصر لمؤتمر المناخ المنتظر إقامته بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل حيث اعتمدت مصر برنامج السياحة المستدامة ويجري العمل حاليا نحو التحول الكامل لمنتجعات وفنادق مدينة شرم الشيخ لتكون فنادق حاصلة على النجمة الخضراء وتراعي معايير الاستدامة البيئية.

ولفت إلى أن تحديث استراتيجية السياحة المصرية تم بالتعاون مع بيت خبرة إيطالي وهي الاستراتيجية التي لم تمس منذ 2009 وكان من الضروري استكمالها وتحديثها بآخر المستجدات وأولها اعتماد خطط السياحة المستدامة والتي تأتي استكمالاً لخطط وزارة السياحة والآثار ورؤية الدولة المصرية «مصر 2030»، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الخبراء الايطاليين شاركوا خبراتهم منذ بدء العمل على إعداد هذه الاستراتيجية خلال العام الماضي، وتم تضمين الكثير من تلك الخبرات في الاستراتيجية الجديدة.