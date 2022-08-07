وزير السياحة يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المتحف المصري الكبير

وجّه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم، بضرورة الإسراع في تنفيذ ما تبقى من أعمال بالمتحف والانتهاء منها في التوقيتات المحددة لها.

مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير

جاء ذلك خلال اجتماعه الذي عقده لمتابعة مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير والموقف التنفيذي لما تبقى به من أعمال، بحضور اللواء عاطف مفتاح المُشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، واللواء إيهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار، والمستشار حازم اللمعي المستشار القانوني للوزير، والمستشار أدهم الجنزوري المستشار القانوني للمتحف المصري الكبير، وأحمد رحيمة معاون الوزير للموارد البشرية.

الموقف التنفيذي لأعمال متحف مراكب خوفو

وتم خلال الاجتماع، استعراض ما تم تنفيذه مؤخرا من أعمال بالمتحف والمنطقة المحيطة به، وآخر تطورات الأعمال الإنشائية والهندسية ومستجدات الأعمال بمنطقة تشغيل خدمات الزائرين ونقل القطع الأثرية إلى المتحف، بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي لآخر الأعمال بمتحف مراكب خوفو والتعديلات الخاصة بسيناريو العرض في القاعات الرئيسية والملك توت عنخ آمون.