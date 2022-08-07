خبيرة اقتصادية: انخفاض أسعار السلع عالميا بنسبة 8.6% صحيح

قالت ندى لافي، الخبيرة الاقتصادية، إن إعلان منظمة الغذاء العالمية «فاو» عن انخفاض في أسعار السلع عالميًا بنسبة 8.6% خلال شهر يوليو هو أمر صحيح للغاية، ولكن تظل أسعار السلع العالمية في شهر يوليو من العام الجاري أعلى بأكثر من 13% من نفس الشهر مقارنة بالعام الماضي.

لافي: معدلات التضخم في طريقها حاليا للتراجع

وأضافت «لافي»، خلال مداخلة لها عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن معدلات التضخم في طريقها حاليًا للتراجع، بينما تتخوف الأسواق العالمية حالة من الركود قد تصيب الأسواق مع تراجع تلك المعدلات عالميًا.

لافي: بيض المائدة يعاني ارتفاعا في الأسعار بكل الأسواق العالمية

وأوضحت أن بيض المائدة يعاني ارتفاعًا في سعره بكل الأسواق العالمية، وذلك بسبب إيقاف تصدير العلف الأوكراني إلى الدول المستوردة له، حتى أدى هذا لإحداث نوعًا من ارتفاع الأسعار، كما حدث في مصر خلال الأيام الجارية، وذلك رغم أن مصر لديها اكتفاء ذاتي منه، ولكن ارتفاع سعر العلف أدى لارتفاع مدخلات الإنتاج الخاصة بتلك الصناعة الحيوية في عديد من بلدان العالم.

وأكدت أنه حاليا، روسيا سمحت لأوكرانيا بتصدير الأعلاف والقمح إلى مختلف العالم، خوفا من حدوث مجاعات، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض سعر البيض في الأسواق مع انخفاض سعر إحدى أهم مدخلات الإنتاج الخاصة بالتربية الداجنة، «لم يحصل حتى الآن تأثير على أسعار المنتجات، هناخد شوية زي شهرين، بعد السماح بتصدير الأعلاف للدول».

وأوضح أنه بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية، فإن الخاسر الأول فيها الدول الأوروبية، وذلك نظرًا للغاز الذي تستورده من روسيا وبأسعار رخيصة، ومع إيقاف تدفق الغاز الروسي للدول الأوروبية سيكون ذلك بمثابة تصعيدها من موقف روسيا حيال الدول الأوروبية، ويؤدي إلى أن تتحكم روسيا بالدول الأوروبية بقدر مثل تلك القرارات، «عندهم في فصل الشتاء كتير برد، وضروري يشغلوا التدفئة».

وأشارت إلى أن نزع عددا من شركات المنتجات الغذائية العالمية الجزء الخاص بتاريخ الصلاحية سببه وصول نسبة إهدار الطعام في كل دول العالم خلال جائحة كورونا وحدها إلى ما يزيد عن 1.8 تريليون كيلو جرام من الطعام، «نزع تاريخ الصلاحية موضوع تقريبي، وقد يمكن استخدام المنتج حتى بعد انتهاء فترة صلاحيته بفترة بسيطة».