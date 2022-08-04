جامعة الزقازيق تتقدم 173 مركزاً في تصنيف «ويبومتركس» الإسباني

أعلن الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الخميس، أن الجامعة حققت تميزاً جديداً على المستوى الدولي، بالتقدم في تصنيف «ويبومتركس» الدولي لتصنيف الجامعات لعام 2022، إذ حققت الجامعة تقدماً ملحوظاً على الصعيد العالمي، بأكثر من 173 مركزاً، حيث حققت الجامعة المركز 1115 من بين 16000جامعة على مستوى العالم، في حين كان ترتيب الجامعة 1287 العام السابق، وفقًا لتصنيف «ويبومتركس» الإسباني.

التصنيف يشتمل على 2090 جامعة أفريقية

وأشاد رئيس جامعة الزقازيق بالإنجاز الذي تم تحقيقه، وحصول الجامعة على ترتيب عالمي متميز، مشيراً إلى أن التصنيف يشتمل على 2090 جامعة أفريقية، حيث جاء ترتيب جامعة الزقازيق في المركز 16 بين الجامعات الأفريقية، متقدمة 5 مراكز عن العام الماضي، حيث كانت في المركز 21.

كما يضم التصنيف 1361 جامعة عربية، جاءت خلالها جامعة الزقازيق في المركز الـ17، متقدمة 4 مراكز عن العام الماضي، حيث كانت في المركز 21، وعلى المستوى المحلي جاءت جامعة الزقازيق في المركز الخامس ضمن 76 جامعة مصرية، تم ظهورها في هذا التصنيف، فى حين كان ترتيبها في المركز السادس العام السابق، وفقاً للتصنيف الدولي.

اهتمام الجامعة بالبحث العلمي وتوفير كافة سبل الدعم

ومن جانبه، أشار الدكتور خالد الدرندلي، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى اهتمام الجامعة بالبحث العلمي، وتوفير كافة سبل الدعم للباحثين في إطار استراتيجيات وخطط بحثية واضحة، مما كان له بالغ الأثر في حصول الجامعة على مراكز متميزة في العديد من التصنيفات العالمية.

كما أكد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث على أهمية البحث العلمي، ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة و«رؤية مصر 2030»، لافتاً إلى أن تصنيف «ويبومتركس» الإسباني للجامعات على مستوى العالم، يقدم مؤشرات متقدمة، تساعد في استكشاف أداء الجامعات من زوايا مختلفة ومتعددة.

وأضح الدكتور أحمد عسكورة، مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي بالجامعة، أن تصنيف «ويبومتركس» الإسباني هو أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية، ويصدر عن المجلس العالي للبحث العلمي في إسبانيا، ويغطي أكثر من 20 ألف جامعة، وينشر أسماء 16 ألف جامعة.

ويقدم تصنيف «ويبومتركس» تقييماً نصف سنوي، حيث يصدر في شهري يناير ويوليو من كل عام، ويعتمد على قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية ضمن مجموعة من المعايير ، منها الحجم والإشارة إلى الأبحاث والأثر العام.