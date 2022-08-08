حماة الوطن والشعب الجمهوري يشيدان بجهود مصر في وقف إطلاق النار بغزة

ثمن حزبا حماة الوطن، والشعب الجمهوري، الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي بذل جهودا كبيرة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة.

وأشاد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان العربي، بجهود الرئيس السيسي في التوصل إلى وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى ما تعرض له قطاع غزة للقصف، ما أسفر عن استشهاد 43 بينهم 15 طفلا، و4 سيدات، وأصيب 311 آخرين بجروح مختلفة.

وقف إطلاق النار في غزة

وأضاف نصير، في بيان، أنّ ما حدث يؤكد حرص القيادة السياسية في إنهاء حالة التوتر الحالية بقطاع غزة، ودعمها لوقف إطلاق النار بشكل شامل واستكمل: «هناك حالة من الترحيب الشعبي والرسمي في الأراضي الفلسطينية بالجهود التي بذلتها مصر لوقف العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة».

وأكد أنّ تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يتطلب تضافر جهود دولية، ولذلك فنحن نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤلياته في إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة.

الاعتداء الصهيوني على قطاع غزة

كما أشاد حزب الشعب الجمهوري بنجاح الجهود المصرية في وقف إطلاق النار على الأراضي الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال.

وطالب حزب الشعب الجمهوري، في بيانه، بتأكيد القرارات والخطوات التي تتخذها القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية، وحفظ أرواح الفلسطينيين ووقف العملية العسكرية الإسرائيلة التي بدأت منذ الجمعة الماضي، مثمنا حرص القيادة السياسية المصرية على التدخل العاجل؛ لحفظ استقرار المنطقة.