الكشف على 103 مواطنين بقافلة طبية تابعة لـ«حياة كريمة» في كفر شكر

انطلق مشوار الألف ميل منذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق شارة البدء في المشروع القومي «حياة كريمة» عام 2019، ولم يقتصر دور المبادرة على قطاع معين، بل امتدت يدها لتصل إلى قطاع الصحة، إذ عمدت حياة كريمة إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري، من خلال إنشاء العديد من المستشفيات، الوحدات الصحية، توفير الأجهزة الطبية، وتشيد وحدات إسعاف مجهزة، توفير الكراسي المتحركة.

وأطلقت القوافل الطبية، في شتى محافظات الجمهورية، وخصوصًا في المناطق النائية، للكشف والعلاج مجانًا على المواطنين، وتحويل الحالات التي تستدعي إجراء العمليات الجراحية، إلى أقرب المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحة.

الكشف على 103 مواطنين ضمن حياة كريمة

أعلنت مؤسسة حياة كريمة توقيع الكشف الطبي، على 103 مواطنين، ضمن القافلة الطبية، التي أطلقتها المبادرة في مركز كفر شكر، بمحافظة القليوبية، والتي أطلقتها في عدد من التخصصات من أجل قياس السمع، الضغط، أنف وأذن، بالتعاون مع مؤسسة شباب الخير وشركة أمبيلفون للخدمات السمعية.

14 حالة تحتاج إلى سماعات للأذن

وتابعت المؤسسة، بأنّه خلال القافلة تم توقيع الكشف وصرف العلاج لـ 103 حالات بالتخصصات الطبية المتواجدة بالقافلة، تشخيص 14 حالة تحتاج إلى سماعات للأذن، و87 حالة تحتاج للعلاج فقط، مشيرة إلى أنّ الأهالي استقبلوا القافلة بترحيب وسعادة كبيرة.

الكشف والعلاج بالمجان

وأضافت «حياة كريمة» أنها تعمل على استكمال تشخيص باقي الحالات، والتي سيحدد لها الإجراءات اللازمة للانتهاء من تركيب سماعات الأذن، مؤكدة على أن إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان؛ لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع الأهالي بجميع القرى المصرية.