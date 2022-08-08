«السياحة»: تشكيل لجنة لوضع قانون بقواعد التصوير التجاري والاحترافي في مصر

قال إيهاب سالم، مساعد وزير السياحة والآثار، إن مجلس الوزراء وافق يوم 20 يوليو الماضي في اجتماعه على قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة للمصريين والأجانب، لافتا إلى أن الموافقة تضمنت صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن قواعد التصوير العامة.

التصوير الشخصي لا يحتاج تصريح مسبق

وأوضح «سالم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «dmc»، أن التصوير الشخصي لا يحتاج تصريحا مسبقا، ولكن هناك بعض المنشآت التي يتطلب التصوير بها تصريحا مسبقا، لافتا إلى أن القرار جاء واضحا وصريحا بضوابط منعا لأي مشكلات متوقعة أو حدوث التباس في المعلومات.

إعلان ضوابط التصوير على جميع المنصات الإلكترونية

وأشار إيهاب سالم، إلى أن ضوابط التصوير تعلن على جميع المنصات الإلكترونية المصرية ليعرفها السائحين والزوار قبل وصولهم إلى مصر منعا لحدوث أي مشكلات خلال زيارتهم مصر، لافتا إلى أن الأماكن السياحية والأثرية لها لائحة خاصة وتتضمن السماح بالتصوير الشخصي مجانا في الأماكن الأثرية أما التصوير التجاري والإعلاني له رسوم مسبقة الدفع.

وأكد مساعد وزير السياحة والآثار، أن هناك لجنة تُشكل لتضع قانونا لأعمال التصوير التجاري والاستثماري في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن القرار يترجم بعدة لغات وينشر على البوابات الإلكترونية المصرية للرد على الوقائع التي تعرض خلالها بعد الزوار لمضايقات خلال قيامهم بالتصوير بأدوات غير مصرح بها، ونشروا ذلك على منصات التواصل الاجتماعي وهو أمر غير مقبول لذلك تقرر إعلان التصريحات والقواعد بشكل معلن.

وأضاف سالم، أن استخدام أدوات التصوير المتطورة ومنها «الدرون» بحاجة لتصريح مسبق.