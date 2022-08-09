الغرف التجارية: الهواتف الذكية من 3 لـ5 آلاف جنيه الأكثر مبيعا

يشهد سوق أجهزة المحمول في مصر إقبالاً واسعاً على الموديلات الاقتصادية، ويتزامن ذلك مع الإعلان عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة، ونجاح الأبناء ودخولهم الجامعة، وبالتالي شراء موبايلات جديدة لهم هدايا.

«الحداد»: إقبال كبير على الموبايلات الأقل سعرا

من جانبه، قال محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ونائب رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول، إنَّ الفئات الاقتصادية الأقل سعرًا لـ أجهزة الموبايل في السوق المصرية هي التي تشهد إقبالاً كبيرًا من جموع الشعب، خاصة بالمناطق الشعبية والأقل دخلا.

السوق المصري يشهد عودة موديلات نوكيا

وأضاف «الحداد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ سوق الموبايلات في مصر شهد عودة موديلات نوكيا مرة أخرى بعد غياب لسنوات، حيث تعد الأجهزة الفنلندية اقتصادية ورخيصة السعر مع إمكانيات جيدة.

الشريحة بأسعار 3 إلى 5 آلاف جنيه الأكثر مبيعاً في مصر

أوضح نائب رئيس شعبة الاتصالات، أنَّ شريحة الهواتف الذكية من 3 آلاف وتصل إلى 5 آلاف جنيه هي الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، وأكد «الحداد»، أنَّ الإقبال على شراء الموبايلات الجديدة في السوق المصري لا يزال جيدًا بالتزامن مع ظهور نتيجة الثانوية العامة ورغبة الأهالي في شراء موبايل جديد للأبناء الناجحين، ولو من الفئات الأقل سعراً، وهو ما كشفه تقرير حركة مبيعات أجهزة المحمول من GFK من عودة ماركات عالمية لتحقيق حصة سوقية يعتد بها بعد غياب سنوات، مثل أجهزة نوكيا وموديلات أخرى سعرها في متناول اليد.

«سامسونج» يسيطر على مبيعات أجهزة المحمول في مصر

ووفقاً للتقرير، شهدت مبيعات أجهزة آبل تراجعاً خلال شهر مايو 2022 لتسجل حصة سوقية بلغت 3.4% من إجمالي مبيعات المحمول في مصر، فيما انكمشت الحصة السوقية لمبيعات أجهزة «هواوي»، خلال الفترة نفسها، لصالح أجهزة «سامسونج» التي سيطرت على المبيعات بنسبة 36.1% وكذلك «ريد مي» الذي استحوذ على 12.7% و«ريل مي» بحصة سوقية 8.9% وأوبو بـ 19.5%، كما شهدت تلك الفترة عودة أجهزة نوكيا بحصة سوقية بلغت 2.8%.