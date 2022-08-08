الغرف التجارية: طبق البيض يتراجع إلى 48 جنيهًا

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، إنّ سعر كرتونة البيض انخفض إلى 48 جنيهًا، وإنّ سعر الأعلاف سجل 12,200 جنيه، مشيرًا إلى أنّ أسعار الأعلاف لم ترتفع عالميًا وما زالت في حالة هدوء.

وفرة في الأعلاف

وأضاف عبد العزيز السيد، لـ«الوطن»، أنّ الدولة لديها وفرة في الأعلاف ومكوناتها، خاصة الذرة، بسبب التحركات الإدارية التي تنفذها الدولة، وعودة التحركات بميناء أوديسا الأوكراني.

إنشاء بورصة الدواجن مطلب لشعبة الدواجن

ودعا رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية إلى إنشاء بورصة الدواجن، وطالب رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، بتدخل وزارة الزراعة، ومواصلة توفير الأعلاف بأسعار مستقرة، مشيرًا إلى خطط وزير الزراعة بإنشاء بورصة للدواجن، تدعم تحديد التكلفة الفعلية للأعلاف، مع وجود هامش ربح لإرضاء جميع المنتجين والمستهلكين.

الشعبة تحذّر من تأخير قرارات وزارة الزراعة للأسباب الآتية

وحذّر عبد العزيز السيد، من تأخر تنفيذ قرارات وزارة الزراعة، التي قد تؤدي لانسحاب المستثمرين والمنتجين من سوق الدواجن، وفق قوله، ناصحًا المسئولين بوضع أسس ومبادئ لمنظومة الدواجن.