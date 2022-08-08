«صحة السويس»: تكثيف حملات التوعية بأهمية التطعيم ضد كورونا

وجه الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، بتكثيف حملات التوعية لتناول تطعيم كورونا، واستمرار رفع درجة الاستعداد فى المستشفيات لاستقبال المصابين بمرض كوفيد 19.

استمرار حملات التوعية واستعداد المستشفيات وتوفير المسار الآمن للمصابين

وشدد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة في بيان، على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار كورونا، مؤكداً ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد بمستشفيات محافظة السويس لاستقبال مصابي كورونا، وتوفير المسار الآمن للمرضى، من أول وصولهم للمستشفى، فيما وقد تم تكليف مدير عام الشئون الوقائية بتكثيف حملات التوعية بأهمية التطعيم ضد فيروس كورونا عن طريق التثقيف الصحي.

الانتهاء من صيانة أجهزة الغسيل الكلوي وتركيب تكييف بالحضانات واستقبال الباطنة

وأثنى وكيل وزارة الصحة بالسويس، على فريق عمل الإدارة الهندسية والهندسة الطبية على مجهوداتهم الكبيرة، بمستشفيات السويس، خلال المرحلة الماضية، بقيادة المهندسة صفاء فضيل والمهندس محمود فرج، حيث تم الانتهاء من صيانة أجهزة الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى تركيب تكييفات بحضانات الأطفال واستقبال الباطنة وغرفة cpr وقاعات الكلى.

وأشار «الحفناوي» إلى عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع مديري المستشفيات الخاصة بالمحافظة وذلك للتنسيق والتكامل في تقديم الخدمة الطبية وفقاً للاشتراطات القانونية، كما وجه وكيل وزارة الصحة والسكان الشكر لإدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور أيمن قابيل والدكتور إدوارد إميل ، وذلك لمتابعتهم الدورية لسير العمل بالقطاع الطبي الخاص.