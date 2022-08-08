وصول وزير الثقافة حفل ختام مهرجان القومي للمسرح

بدء منذ قليل، حفل ختام مهرجات القومي للمسرح، بحضور الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان إسماعيل مختار مدير المهرجان، وحرصت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالحضور.

بدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري

وبدأ حفل الختام بالسلام الجمهوري، بينما حضر الفنان محمد علي رزق وأعضاء فرقة مسرحيته «كاليجولا»، حفل ختام مهرجان القومي للمسرح، المقام حاليا بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

مهرجان القومي للمسرح تحت رئاسة يوسف إسماعيل

يذكر ان الدورة الـ15 من مهرجان القومي للمسرح، أقيمت برئاسة يوسف اسماعيل، وعضوية أشرف عبد الغفور، محمد رياض، الناقدة عبلة الرويني، المخرج خالد جلال، هيثم الحاج علي رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للكتاب، الفنان اسماعيل محتار رئيس البيت الفني للمسرح، المخرج هشام عطوة رئيس مجلس ادار الهيئة العامة للقصور الثقافة، الفنان ياسر صادق رئيس الادارة المركزية للمركز القومي للمسرح، والناقد جرجس بيشاي، والمخرج حمدي بكري.

دورة المهرجان من 24 يوليو إلى 8 أغسطس

وبدأت الدورة الفترة 24 يوليو وحتى اليوم 8 أغسطس، وشهدت تكريم الفنان محمد صبحي، المخرج عصام السيد، الفنان ناصر عبد المنعم، الفنان أحمد إسماعيل، الفنان صبري عبد المنعم، المخرج مراد منير، فادي فكيه، عايدة فهمي، واسم الراحلان عبد الرحيم الزرقاني، وأمينة رزق.