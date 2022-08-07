مهرجان المسرح الروماني يحتفي بأم كلثوم وبليغ بحضور وزيرة الثقافة «صور»

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الأمسية الثانية من فعاليات مهرجان المسرح الروماني الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر،ـ ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقي واللأوبرا والباليه واحتفلا خلالها نجوم الموسيقي العربية بكوكب الشرق لأم كلثوم وملك الموسيقي بليغ حمدي.

أكدت عبد الدايم على أهمية استثمار الأنشطة الصيفية للثقافة المصرية لترسيخ الهوية وتعريف الشباب والأجيال الجديدة برموز وأعلام الموسيقي والغناء العربي.

وأضافت ان روائع التراث الغنائي ستبقي علامات خالدة في التاريخ الابداعي للأمة، معربة عن سعادتها بالإقبال الجماهيري الضخم والتجاوب مع الفعاليات والذي يؤكد قدرة أبناء الوطن على تذوق الفنون الجادة.

ليلة أم كلثوم وبليغ حمدي

جاء الحفل بعنوان ليلة أم كلثوم وبليغ حمدي وقاده باقتدار وتمكن المايسترو أحمد عامر واستعاد خلاله نجوم الأوبرا للموسيقي العربية وليد حيدر، محمد حسن، ياسر سعيد، كنزي، إيناس عز الدين ، رحاب عمر بريق زمن الفن الجمل حيث أدوا ببراعة مجموعة مميزة من ألحان الموسيقار الراحل بليغ حمدي التي قدمها لكبار المطربين ونجحوا في انتزاع إعجاب الحضور من خلال جمال الأصوات وإتقان المقامات كان منها سواح، طاير ياهوا، التوبة، على حسب وداد قلبي، زي الهوا ، بهية أسمراني اللون، مالي، وحشتوني، العيون السود الي جانب ألف ليلة وليلة لأم كلثوم.